Von: Björn Jahner | 02.05.19

PATTAYA: Für Urlauber und Residenten, die am Pattaya International Fireworks Festival am Freitag, 24. Mai und Samstag, 25. Mai teilnehmen möchten und noch auf der Suche nach einer Unterkunft sind, hält das Thai Garden Resort an der North Pattaya Road ein attraktives Sparangebot für die Kategorie Deluxe Room mit Gartenblick bereit:

1 Nacht (24. auf 25. Mai) 3.000 Baht net.

2 Nächte (24. bis 26. Mai) 5.000 Baht net.

3 Nächte (24. bis 27. Mai) 6.000 Baht net.

Im Preis inklusive ist das Frühstücksbuffet für zwei Personen. Ein zusätzliches Bett für eine weitere Person kann für 1.000 Baht/ Nacht hinzugebucht werden, ebenfalls inklusive Frühstücksbuffet.

Buchen Sie noch heute!

Das Angebot ist limitiert und gilt für den Übernachtungszeitraum vom 24. bis 26. Mai. Die Buchung muss vor dem 15. Mai per E-Mail oder telefonisch (038-426.009) getätigt werden. Infos: www.thaigarden.com.