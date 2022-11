Von: Björn Jahner | 21.11.22

PATTAYA: In Pasha’s Coffee & Cocktail Lounge an der Beach Road wird das Pattaya International Fireworks Festival mit zwei coolen Partyabenden gefeiert.

Am Freitag, 25. November dürfen sich die Besucher auf stimmungsvolle Livemusik freuen, am Samstag, 26. November auf pumpende Ibiza-House-Sounds der DJs Pay & White, Richard Grey, PatriZe, Groovy T und vielen weiteren.

Genießen Sie den besten Blick auf das Pattaya International Fireworks Festival 2022 im collsten Sundowner-Spot an der Beach Road – mit Döner Kebab wie in Deutschland, ofenfrischer Pizza, türkischen Spezialitäten, sündhaft leckerer Eiscreme, gut geschüttelten Cocktails in Pasha’s Pizza & Kebab, Pasha’s Coffee Cocktail Lounge und Pasha’s Ice cream!

Beide Events beginnen um 18.00 Uhr. Es wird dringend eine Tischreservierung unter der Rufnummer 093-260.0950 empfohlen!

Pasha’s Lounge befindet sich direkt am Eingang der Mike Shopping Mall an der Beach Road (Karte).