BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat am Donnerstag einen aktualisierten Zeitplan für die äußerst beliebten kostenlosen „Vijit Chao Phraya“-Lichtshows an sechs Orten entlang des Chao-Phraya-Flusses in Bangkok veröffentlicht. Mit der Veranstaltung sollen die Staats- und Regierungschefs und Delegierten der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) und natürlich Touristen aus aller Welt zum Start der Hochsaison in Thailand begrüßt werden.

Der aktualisierte Zeitplan sieht an zwei der sechs Standorte vom 19. bis 20. November und vom 24. bis 27. November Feuerwerksshows vor:

Foto: Tourism Authority of Thailand

Rama VIII Bridge: Eine Licht- und Lasershow wird die APEC-Führer begrüßen und die Wiedereröffnung des Landes feiern. Pro Tag finden sechs Shows statt – um 19.00 Uhr, 19.30 Uhr, 20.99 Uhr, 20.30 Uhr, 21.00 Uhr und 21.30 Uhr.

Wichai Prasit Fort: Per Projektionsmapping werden Szenen aus dem Seehandel, diplomatischen Kontakten und der Verteidigung des Landes sowie die Geschichte des Lebens am Chao-Phraya-Fluss von einer längst vergangenen Ära bis zur Gegenwart erzählt. Täglich finden sechs Vorführungen statt – um 19.00 Uhr, 19.20 Uhr, 20.00 Uhr, 20.20 Uhr, 21.10 Uhr und 21.30 Uhr. Bei den Shows werden auch Spezialeffekte eingesetzt.



Lesen Sie auch: Lichtkunstfestival am Chao-Phraya-Fluss

Wat Kalayanamit Worahamawiharn: Eine mit Spezialeffekten ausgestattete kulturelle Show enthüllt Thailands reiche Kultur und Weisheit. Es gibt drei Shows pro Tag – um 19.30 Uhr, 20.30 Uhr und 21.30 Uhr. Zu den Shows gehört auch ein Feuerwerk.

Phra Phuttha Yodfa Bridge: Eine Lichtshow beleuchtet die Rolle des Flusses im täglichen Leben der Thais und als Verkehrsdrehkreuz der Hauptstädter. Es wird sechs Shows pro Tag geben – um 19.10 Uhr, 19.45 Uhr, 20.10 Uhr, 20.45 Uhr, 21.20 Uhr und 21.45 Uhr. Um 20.45 Uhr wird ein Feuerwerk den nächtlichen Himmel erleuchten.

Foto: Tourism Authority of Thailand

River City Bangkok: Mit Projektionsmapping wird die globale Reichweite der thailändischen Kultur durch Essen, Film, Mode und Feste aufgezeigt. Es wird sechs Shows pro Tag geben – um 19.00 Uhr, 19.30 Uhr, 20.00 Uhr, 20.30 Uhr, 21.00 Uhr und 21.30 Uhr.

Iconsiam: Solarbetriebene Lichter beleuchten die längste Multimedia-Wassershow in Südostasien. Täglich finden vier Shows statt – um 18.15 Uhr, 19.15 Uhr, 20.15 Uhr und 21.15 Uhr. Am 26. und 27. November werden die Shows auf zwei pro Tag verkürzt – um 18.15 Uhr und 19.15 Uhr.

Besucher, die die neu hinzugefügten Feuerwerksshows sehen wollen, sollten sich nur zu diesen beiden Orten begeben: Wat Kalayanamit um 19.30 Uhr, 20.30 Uhr und 21.30 Uhr und Phra Phuttha Yodfa Bridge um 20.45 Uhr.