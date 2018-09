Feuerwerksfabrik geht in Flammen auf

Von: Redaktion DER FARANG | 30.09.18

Foto: The Nation

CHACHOENGSAO: Bei der Explosion in einer Fabrik zur Herstellung von Feuerwerkskörpern wurde am Samstagnachmittag eine Person verletzt, das Werk brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Laut Pol.-Captain Pichit Wannarak soll das extrem heiße Wetter den Großbrand verursacht haben. Durch die Wucht der Explosion hob sich das Dach der Produktionsstätte, Trümmer regneten auf benachbarte Häuser nieder, deren Fenster wurden zerstört. Die Explosion konnte mehrere Kilometer entfernt wahrgenommen werden. Die Besatzung von zehn Feuerwehrfahrzeugen brauchte eine Stunde, um den Brand an der Soi Sothon 3 in der Nähe der Kreuzung Bang Phra unter Kontrolle zu bringen. Ein 40 Jahre alter Verwandter des 47-jährigen Fabrikbesitzers wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Schwer verletzt wurde zudem ein Hund.