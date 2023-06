Aufnahme vom Unfallort. Foto: The Nation

BANGKOK: Ein Schüler wurde getötet und fünf weitere verletzt, als am Freitagmorgen (23. Juni 2023) während einer Brandschutzübung in der Rajavinit Mathayom School in Bangkoks Stadtteil Dusit ein Feuerlöscher explodierte.

Die fünf bei der Explosion verletzten Schüler wurden zur Behandlung in das Klang Hospital gebracht.

Beamte des Bildungsministeriums untersuchen derzeit die Ursache der Explosion.

Der Staatssekretär des Ministeriums, Atthaphon Sangkhawasee, teilte der Presse mit, dass Beamte seines Ministeriums in die Schule geschickt worden seien, und die Ursache für die Explosion ermitteln würden.

Er sprach den Angehörigen der Verstorbenen und der Opfer sein Beileid aus und erklärte, dass das Ministerium den Opfern helfen und sie entschädigen werde.

Die Bildungsministerien der Provinzen wurden angewiesen, für die Sicherheit der Schüler zu sorgen, fügte er hinzu.

Weerachai Phutthawong, Dozent an der Fakultät für freie Künste und Wissenschaften der Kasetsart University, sagte, dass der Feuerlöscher möglicherweise explodiert sei, weil er alt und beschädigt war.

Feuerlöscher können einem Druck von etwa 126 Kilo standhalten, und jeder höhere Druck kann sie beschädigen und zur Explosion bringen, sagte er.

Auch eine Überfüllung eines alten Feuerlöschers kann ihn zur Explosion bringen, so Khun Weerachai. Auch Sonnenlicht kann den Druck eines Feuerlöschers erhöhen, fügte er hinzu.

Die zuständigen Behörden sollten die Explosion untersuchen und sicherstellen, dass alle Feuerlöscher und die dazugehörige Ausrüstung den Sicherheitsstandards entsprechen.