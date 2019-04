Von: Redaktion DER FARANG | 21.04.19

Foto: The Nation

SATUN: In der südlichen Provinz Satun hat ein Feuer acht Fischerboote zerstört.

Der Brand brach am Samstagmorgen am Pier Pak Bara in einem Boot aus und breitete sich rasch auf sieben weitere Boote aus. Durch das Feuer brannten alle acht Fischerboote völlig aus. Jetzt wird die Ursache für das Feuer untersucht. Die Boote konnten von Touristen zum Fischen auf dem Meer gebucht werden.