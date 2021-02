Von: Redaktion DER FARANG | 10.02.21

Foto: The Nation

TAK: Ein Feuer zerstörte am Dienstagabend über 100 Unterkünfte in Thailands größtem Lager für Karen-Flüchtlinge im Bezirk Tha Song Yang. Es gab keine Berichte über Todesopfer oder Verletzte.

Der Brand brach im Ban Ma Lae in einer strohgedeckten Hütte in der Mitte des Lagers aus und breitete sich schnell auf andere Häuser aus. Die Flüchtlinge versuchten, das Feuer zu löschen. Sie bildeten Schlangen und reichten Eimer mit Wasser zum Brandort. Nachdem das Bezirksbüro Tha Song Yang telefonisch um Hilfe gebeten hatte, trafen zwei Feuerwehrautos im Lager ein. Da waren bereits mehr als 100 strohgedeckte Häuser niedergebrannt. Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen bis spät in die Nacht.

In dem Flüchtlingslager Ban Mae Lae leben etwa 39.000 Karen. Thailand beherbergt seit mehr als drei Jahrzehnten Flüchtlinge, die vor den Kämpfen in Myanmar flohen. Nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen gibt es neun Hauptlager mit etwa 91.000 Flüchtlingen entlang der Grenze zu Myanmar.