Von: Redaktion DER FARANG | 19.07.19

PHUKET: Ein Brand hat in der Nacht zum Donnerstag in Patong zwölf Marktstände zerstört und einen Sachschaden von etwa einer Million Baht angerichtet.

Das Feuer brach gegen 2 Uhr morgen in der S.B. Plaza an der Rat-U-Thit-200 Pi Road aus. Die Besatzung von fünf Löschfahrzeugen hatte den Brand gegen 3 Uhr unter Kontrolle, berichten die „Phuket News“. In den Arkaden wurden zwölf Geschäfte und Waren im Wert von einer Million Baht vernichtet, bestätigte Oberstleutnant Patiwat Yodkwan von der Polizei in Patong. Der betroffene Bereich wurde gesperrt, die Ursache des Feuers wird untersucht.