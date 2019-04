Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.19

AYUTTHAYA: Bei einem Brand in einer Kartonagenfabrik im Bezirk Wang Noi entstand am frühen Montagmorgen ein Sachschaden von 50 Millionen Baht.

Die Produktionsstätte brannte bis auf die Grundmauern nieder. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt; die 80 Arbeiter, die sich in Wohnräumen hinter der Fabrik aufhielten, wurden sicher evakuiert. Die Polizeistation Wang Noi wurde um 2 Uhr morgens alarmiert, dass in der Fabrik Top Gold Products and Packaging an der Phaholyothin Road ein Feuer ausgebrochen war. Die Besatzung von über 20 Feuerwehrfahrzeugen aus Ayutthaya und Saraburi bekämpfte die Flammen bis zum Morgengrauen, Letztendlich brach das Werk zusammen. Der 52-jährige Fabrikbesitzer glaubt, dass der Brand durch einen Kurzschluss in der Mitte der Werkshalle ausgebrochen war, dort stand eine Papierschneidemaschine.