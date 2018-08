Von: Redaktion DER FARANG | 19.08.18

SA KAEO: Ein Großbrand hat am Samstagabend im Markt Rong Kluea an der Grenze zu Kambodscha 20 Geschäfte vernichtet.

Bei dem Feuer im Bezirk Aranyaprathet erlitt ein kambodschanischer Händler leichte Verletzungen. Die Besatzung von 15 Löschfahrzeugen brauchte 90 Minuten, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Anschließend blieb eine Brandwache am Markt. Vernichtet wurden Geschäfte, die vor allem Bekleidung und elektronische Waren verkauften. Nach Angaben von Behörden soll das Feuer in einem Laden für Elektroprodukte ausgebrochen sein. Bei dem starken Wind hatten sich die Flammen im Nu ausgebreitet. Händler versuchten in Panik ihre Waren zu retten. Der weithin bekannte Markt Rong Kluea ist bekannt für sein breites Angebot an kopierten Waren, die aus Kambodscha nach Thailand geschmuggelt werden. In 2014 und 2016 hatte es in dem Markt bereits zweimal gebrannt.