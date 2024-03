Von: Redaktion DER FARANG | 18.03.24

Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen in einer Latexmatratzenfabrik in Ayutthaya, während 97 Arbeiter in Sicherheit gebracht werden. Foto: Dailynews

AYUTTHAYA: Ein verheerendes Feuer brach in einer bekannten Latexmatratzenfabrik in der Provinz Ayutthaya aus. Neunundneunzig Arbeiter mussten in Panik fliehen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten oder Todesfälle.

Am 18. März 2024, gegen 17:30 Uhr, erhielt Polizeigeneralmajor Saisun Suwanbutra, der Polizeichef von Bang Sai, in der Provinz Ayutthaya, einen Alarm über einen Brand in der Firma Eco Latex Co., Ltd. Es handelte sich um eine Fabrik, die Kissen und Latexmatratzen herstellt. Sofort wurden Feuerwehrfahrzeuge aus benachbarten Verwaltungsorganisationen mobilisiert, um den Brand zu bekämpfen.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte war eine dichte schwarze Rauchwolke, die aus der Fabrik aufstieg, schon aus der Ferne sichtbar. Das Feuer wütete besonders heftig in einem Lagerbereich, in dem Materialien für die Herstellung von Matratzen und Kissen gelagert wurden, darunter große Mengen an Latex, was das Feuer weiter anfachte. Die Feuerwehrleute arbeiteten hart, um das Feuer mit Wasser einzudämmen, und benötigten etwa 50 Minuten, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Ermittlungen zur Brandursache

Eine erste Untersuchung des Schadens ergab, dass ein Teil des Latex sowie Materialien und Ausrüstungen, die zur Herstellung von Matratzen und Kissen verwendet werden, beschädigt wurden. Die Maschinen und das Gebäude selbst wurden ebenfalls beschädigt, wobei der Gesamtschaden noch nicht beziffert werden kann.

Der Bezirkssekretär von Bang Sai, teilte mit, dass der Brand mittlerweile unter Kontrolle sei und niemand verletzt oder getötet wurde. Vorläufigen Untersuchungen zufolge wurde der Brand durch Funkenflug während Schweißarbeiten am Dach der Lagerhalle ausgelöst, die auf Latexhaufen fielen und das Feuer entfachten. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich 97 Mitarbeiter in der Fabrik, alle blieben unverletzt. Eine detaillierte Untersuchung der Schäden und der Brandursache wird noch durchgeführt, während lokale Behörden die Gemeinden in der Nähe der Fabrik auf mögliche Auswirkungen des Rauches überprüfen.

Die Polizei hat den Bereich um die Brandstelle abgesperrt und koordiniert mit den forensischen Beamten um die genaue Brandursache zu ermitteln.

Sicherheitsmaßnahmen in Fabriken

Um solche Katastrophen in Zukunft zu verhindern, ist es entscheidend, strenge Sicherheitsrichtlinien in Industrieanlagen zu implementieren. Regelmäßige Inspektionen, Sicherheitsschulungen für Mitarbeiter und der Einsatz modernster Brandverhütungstechnologien können helfen, das Risiko von Bränden erheblich zu reduzieren.