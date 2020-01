Feuer: Fortune Town IT Mall wird evakuiert

Von: Björn Jahner | 20.01.20

BANGKOK: Am Sonntag brach in der Fortune Town IT Mall in der Ratchadaphisek Road gegen 16.25 Uhr ein Brand aus, der zur Evakuierung des gesamten Einkaufszentrums führte.

Polizeisprecher Pol Col Krissana Pattanacharoen teilte Medienvertretern auf einer Pressekonferenz mit, dass es der Feuerwehr zwar gelang, die Flammen zu löschen, doch dass der Brandrauch nur zögerlich aus dem Gebäude entweichen konnte. Todesfälle oder Verletzte wurden laut Polizei keine gemeldet. Ein Brandbekämpfer teilte den Medien mit, dass das Feuer mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Grillrestaurant im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen war, wo eine Abzugshaube in Flammen stand. Zeugen berichteten hingegen, dass eine explodierende Gasflasche das Feuer entfacht haben könnte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.