FETCO: Thailand droht eine Rezession

Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.21

BANGKOK: Weil die Regierung ihr Impfziel und die Herdenimmunität in diesem Jahr nicht erreichen wird, könnte die Wirtschaft nach Einschätzung der Federation of Thai Capital Market Organizations (Fetco) in die Rezession abrutschen.

Fetco-Vorsitzender Paiboon Nalinthrangkurn hat die Regierung aufgefordert, die Subventionierung der Wirtschaft zu beschleunigen und die Obergrenze der Staatsverschuldung vorübergehend auf 70 bis 75 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) anzuheben, um zusätzliche 800 Milliarden bis 1 Billion Baht an Krediten aufzunehmen, damit das Land die Pandemie übersteht. Die Obergrenze liegt derzeit per Gesetz bei 60 Prozent.

Ohne Herdenimmunität könnte die geplante Wiedereröffnung des Landes für ausländische Touristen im Oktober scheitern und der derzeitige Lockdown könnte nicht der letzte sein. „Wenn es der Regierung nicht gelingt, den Virenausbruch innerhalb eines Monats einzudämmen, müsste der Lockdown verlängert werden", so Paiboon. Die thailändische Wirtschaft habe dann eine hohe Wahrscheinlichkeit, wieder in eine Rezession zu fallen. Thailand werde eines der wenigen Länder werden, deren Wirtschaft sich in einer Flaute befinde, während andere sich erholten. Es wäre das erste Mal seit der Finanzkrise im Jahr 1997, dass sich die thailändische Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Jahren in einer Rezession befände.