Von: Hans Fritschi | 17.01.21

Während das Schlachten von Gänsen keinen Spaß macht, ist das bei der Zubereitung ganz anders, auch wenn sie anstrengend ist.

Auch die Spätzle sind natürlich selbst gemacht.

Fertig gekocht habe ich meine diesjährigen zwei Weihnachtsgänse bereits am 23. Dezember und dann über Nacht kaltgestellt: So kann man sie viel leichter zerschneiden. Am Heiligen Abend wärmt man sie dann vorsichtig wieder auf. Den Trick, wie man freilaufende oder glückliche Gänse weich bekommt, habe ich von den Chinesen gelernt. Die kochen solche Gänse bei 70 bis 80 Grad Celsius zunächst bis etwa eine Stunde im Sud und schieben sie erst danach in den Ofen. So wird sie knusprig und bleibt dennoch zart.

Diesen Sud habe ich anschließend stundenlang reduziert und dadurch einerseits einen guten Fond geschaffen und auch das Fett ausgelassen. Mit diesem Gänsefett habe ich das Rotkraut angefangen, später auch unsere leckeren Rio Guaven mitgekocht, das schmeckt noch besser als mit Äpfeln.

Am 24.12. geschlüpft, echte Weihnachtsgänse…

Natürlich habe ich auch die Spätzle selbst zubereitet, schließlich legen unsere Hennen nimmer noch wie verrückt Eier. Und viel mehr als Eier, Mehl, Milchwasser und etwas Salz braucht man dafür nicht. Für die Sauce habe den Gänsefond verwendet.

In der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember sind zwei niedliche Gänschen geschlüpft, so dass sich das schlechte Gewissen über die Schlachtung der zwei Weihnachtsgänse in engen Grenzen hielt.

Hoffentlich wird 2021 viel besser…

Unglaublich anmutig ist diese tolle Blüte hier.

Wir sind im Discovery Garden Pattaya auch gut ins neue Jahr gerutscht. Wir können nur hoffen, dass 2021 besser wird als das versch… vergangene Jahr. Für mich persönlich war 2020 zwar ein gutes Jahr, aber so eine Quarantäne möchte ich lieber nicht noch einmal erleben. Morgen, Montag, ist der erste volle Arbeitstag, und da wollen wir erfrischt aus den Ferien durchstarten. Ich hoffe nun, dass wir zum Jahresende endlich den Garten auch offiziell eröffnen können. Bis jetzt und bis auf weiteres sind Besucher nach Anmeldung hier immer willkommen, aber in Zukunft könnte es auch durchaus etwas professioneller zugehen. Ich jedenfalls rechne damit, dass mit dem Vorhandensein von mehreren Impfungen das Schlimmste an der Covid-19-Pandemie bis Mitte des Jahres vorbei sein wird und dass wir zum nächsten Neujahr mit guten Gründen die Korken knallen lassen können.

Einige „Wunder“ noch im alten Jahr

Ich bin grundsätzlich ein sehr positiv eingestellter Mensch und entdecke im Discovery Garden Pattaya immer wieder neue „Wunder“, die mich fast täglich staunen lassen.

Da ist zum einen zu erwähnen, dass ein Transfer aus Nong Khai eingetroffen ist. Dort haben wir schon lange „malaysische“ Äpfel – Früchte, die ein wenig wie Zwetschgen aussehen und auch ein wenig so schmecken. Ich bereite mit ihnen meinen Pseudo-Zwetschgen-Kuchen, auf Schweizerdeutsch: Zwetschgen-Wähe. Während sich an einem Baum hier in Pattaya schon Früchte gebildet haben, blüht er gleichzeitig auch noch und zeigt fantastische Blüten.

Auch die „Inga marginata“ blüht nun wieder, ihre Blüten sehen aus wie Pusteblumen. Jetzt müsste dieser große Baum nur noch „Eiscreme-Bohnen“ liefern wie in seiner Heimat in Südamerika. Der größte Baum hat zwar schon mehrfach geblüht aber bis jetzt noch nie gefruchtet.

Rund neun Monate hat es gedauert, bis ich am 19. Dezember 2020 auf meinem Hans-Fritschi-YouTube-Kanal die wichtige Marke von 1.000 Abonnenten knacken konnte. Nun sind in zwei Wochen nochmals 160 dazu gekommen. Das kann ja heiter werden im 2021!

