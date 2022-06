Festpreis statt Taxameter bei Überlandfahrten

Von: Björn Jahner | 13.06.22

BANGKOK: In Bangkok zugelassene Taxis dürfen außerhalb der sieben Nachbarprovinzen der Hauptstadt keine Taxameter verwenden, wodurch der Service flexibler gestaltet werden soll, teilte das Department of Land Transport (DLT) mit.

Nach Aussage des DLT-Generaldirektors Chirute Visalachitra wurde die Ankündigung bereits in der „Royal Gazette“ veröffentlicht. Sie soll die Vorschriften lockern und den Taxifahrern mehr Flexibilität ermöglichen, die außerhalb von Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Chachoengsao, Samut Sakhon und Nakhon Pathom Fahrgäste befördern.

Die Ankündigung sieht vor, dass Taxifahrer und Fahrgäste, die außerhalb dieser sieben Provinzen unterwegs sind, alternativ zur Verwendung von Taxametern den Fahrpreis aushandeln können, erklärte er.

Nach Angaben Von Khun Chirute ziehen Taxifahrer und Fahrgäste bei Fahrten durch die Provinzen in den meisten Fällen die Aushandlung eines festen Fahrpreises vor. Er betonte jedoch, dass Taxis, die in den sieben Nachbarprovinzen Bangkoks unterwegs sind, mit Taxametern fahren müssen.

Die Ankündigung, die am 10. Juni 2022 in der „Royal Gazette“ veröffentlicht wurde, trat am Samstag in Kraft.