Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.24

BANGKOK: In einer jüngsten Razzia gegen den Drogenhandel in Nana wurden drei Mitglieder eines westafrikanischen Drogennetzwerks festgenommen. Die Operation führte zur Beschlagnahmung von über fünf Kilogramm Kokain.

Der Generalsekretär des Amtes für Drogenkontrolle (ONCB), Polizei-Lieutenant General Panurat Lakboon, gab am Montag die Festnahme von drei Verdächtigen bekannt. Die Verdächtigen, die Teil eines westafrikanischen Drogennetzwerks sind, wurden in Verbindung mit der Schmuggelung von mehr als fünf Kilogramm Kokain ins Land festgenommen. Die Drogen wurden am 6. März aus den USA eingeschmuggelt und am 7. März am Flughafen Suvarnabhumi beschlagnahmt, als die Verdächtigen versuchten, Kleiderständer abzuholen, in denen das Kokain versteckt war.

Diese Festnahmen sind Teil der Operation "Nana Oun Jai (Sicheres Nana)", die vor einem Monat auf der Soi Nana Straße in Bangkok gestartet wurde. Laut Pol Lt Gen Panurat waren die Verdächtigen in Drogenhandel und andere Verbrechen auf der Soi Nana Straße verwickelt. Die Ermittlung, die auf einen Tipp hin begonnen hatte, deckte auf, dass die Bande illegale Drogen in den Unterhaltungsstätten auf Soi Nana verkaufte und möglicherweise auch in Menschenhandel und andere kriminelle Aktivitäten verwickelt war.

Die Ermittlungen führten weiterhin zur Durchsuchung der Wohnung der drei Verdächtigen im Stadtteil Samae Dam von Bang Khunthian, wo Werkzeuge zur Drogenverpackung und -schmuggel, einschließlich Plastiktüten und digitalen Waagen, beschlagnahmt wurden. Seit 2020 sind die drei ausländischen Verdächtigen in Zusammenarbeit mit dem westafrikanischen Netzwerk am Drogenexport nach Thailand beteiligt und mit mindestens vier Fällen in Verbindung gebracht worden, bei denen 12,7kg Kokain und 6.613 Ecstasy-Pillen geschmuggelt wurden.

Die ONCB arbeitet mit der US-Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) zusammen, um die Ermittlungen gegen das westafrikanische Netzwerk auszuweiten. Im letzten Jahr konnte die Flughafen-Interventionsgruppe (AITF) 49 Verdächtige in 41 Drogenfällen festnehmen, ein Anstieg gegenüber 32 Festnahmen im Jahr 2022.