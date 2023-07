Festnahme nach siebenjÃ¤hriger Flucht an der Grenze zur Schweiz

WEIL AM RHEIN: Die Bundespolizei hat an der Grenze im Kreis Lörrach einen aus der Schweiz einreisenden Mann festgenommen, der seit sieben Jahren auf der Flucht war. Wie die Behörde am Montag mitteilte, nahmen die Beamten den Mann nach einer Kontrolle am Samstagabend am Autobahnübergang Weil am Rhein fest. Demnach wird dem heute 43-Jährigen gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen. Ein Sprecher teilte mit, der Mann habe 2014 zusammen mit anderen Beteiligten Höfe von Geschädigten mit minderwertigem Material geteert. 2016 sollte in Bayern deswegen die Gerichtsverhandlung gegen ihn stattfinden, zu der er allerdings nicht erschienen sei. Die Justizbehörden erließen daher Haftbefehl gegen den Mann.

Nach der Festnahme am Samstag kam der Mann vor einen Haftrichter, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Nun sitze er in Untersuchungshaft.