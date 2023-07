UPDATE - PATTAYA: Nach dem gewaltsamen Tod des in Thailand vermissten deutschen Geschäftsmannes Hans-Peter Mack hat die Polizei in dem südostasiatischen Land Medienberichten zufolge eine Verdächtige in Gewahrsam genommen. Die ebenfalls aus Deutschland stammende Frau habe sich im beliebten Urlaubsort Pattaya in Begleitung eines Anwalts auf einer Polizeiwache gestellt, meldeten örtliche Medien am Dienstag. Gegen sie sei zuvor Haftbefehl wegen mutmaßlicher Beteiligung an der Tötung des 62-Jährigen erlassen worden.

Die Frau sei bereits am Wochenende von den Ermittlern befragt worden, schrieb das Nachrichtenportal «The Pattaya News». Zwei weitere Verdächtige, einer von ihnen ebenfalls ein Deutscher, würden noch per Haftbefehl gesucht, hieß es unter Berufung auf die Polizei weiter. Alle drei stünden im Verdacht, an der vorsätzlichen Tötung des Geschäftsmannes beteiligt gewesen zu sein und versucht zu haben, seine Leiche zu verstecken, meldete die Seite «The Thaiger». Die Leiche war den Berichten zufolge zerstückelt in einer Kühltruhe gefunden worden. Die genauen Umstände des Falles waren zunächst nicht bekannt.