Von: Björn Jahner | 24.12.20

PATTAYA/HUA HIN/BANGKOK: Auch wenn bei der Hitze der Tropen wohl kaum so richtig Weihnachtsstimmung aufkommt und der Ursprung des Christfestes bei der buddhistisch geprägten Bevölkerung nahezu unbekannt ist, hat die Kommerzialisierung des „Festes der Liebe“ auch Thailand längst erreicht. Bereits seit Anfang November präsentieren sich die großen Shopping Malls des Landes im kitschig schönen weihnachtlichen Glanz und halten jede Menge Geschenkideen, Dekorationsartikel und kulinarische Genüsse bereit, damit dem perfekten Weihnachtsfest auch fernab der Heimat nichts im Wege steht.

Auch in Thailand müssen deutschsprachige Residenten nicht auf das perfekte Weihnachtsdinner verzichten. In Pattaya, Hua Hin und Bangkok ist das Angebot an weihnachtlichen Genüssen sogar so mannigfaltig, dass man die Qual der Wahl hat. DER FARANG präsentiert einen gastronomischen Überblick zu den Festtagsangeboten seiner Anzeigenkunden.

Ein riesiger Christbaum sorgt im Einkaufszentrum Central Festival Pattaya Beach für weihnachtliche Atmosphäre. Foto: Jahner

PATTAYA:

Bramburi

Donnerstag, 24. Dezember von 18.00 bis 20.30 Uhr: Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat . „All you can eat“ für 189 Baht pro Person.

. „All you can eat“ für 189 Baht pro Person. Freitag, 25. Dezember von 19.00 bis 22.00 Uhr: Fünf-Gänge-Weihnachtsmenü . Lachs- oder Schinkenschnitte. Blattsalat mit geräucherter Entenbrust und Granatapfel. Leberknödel- oder Hackbällchensuppe. Halbe Ente oder Rinderfilet mit Knödel, Rotkohl und Rotweinsoße. Eiscreme mit heißen Himbeeren und Sahne. Menüpreis: 449 Baht pro Person.

. Lachs- oder Schinkenschnitte. Blattsalat mit geräucherter Entenbrust und Granatapfel. Leberknödel- oder Hackbällchensuppe. Halbe Ente oder Rinderfilet mit Knödel, Rotkohl und Rotweinsoße. Eiscreme mit heißen Himbeeren und Sahne. Menüpreis: 449 Baht pro Person. Samstag, 26. Dezember von 19.00 bis 21.00 Uhr: Drei-Gänge-Weihnachtsmenü . Frittatensuppe. Wiener Kalbsschnitzel mit Kartoffelsalat und Zitrone. Alpenrutsch trifft Vulkan. Menüpreis: 299 Baht pro Person.

Reservierung unter der Rufnummer 094-761.4828.

Ort: Bramburi Restaurant, Naklua Road Soi 12, Pattaya.

Begegnungszentrum

Donnerstag, 24. Dezember ab 17.00 Uhr: Weihnachtsfeier und Weihnachtsliedersingen mit dem Chor des Begegnungszentrums (BZ) um 18.00 Uhr und Weihnachtsschlemmermenü vom Restaurant Golden Orchidee um 19.00 Uhr. Ab 20.00 Uhr sorgt die BZ-Hausband für gute Laune und ein fröhliches Miteinander. Und zwischendurch: Eine alternative Weihnachtsgeschichte von Wolfram Reda, ein Ratespiel mit attraktiven Preisen und Verkauf des hausgemachten Weihnachtsgebäcks. Tickets sind für 299 Baht (inklusive Menü) im BZ erhältlich.

Ort: Begegnungszentrum Pattaya, Naklua Road (zw. Soi 11 & Soi 13 / Soi Borussia Park), Pattaya.

Blue Marlin Bar

Donnerstag, 25. Dezember ab 19.00 Uhr: Weihnachtsparty . Die Blue Marlin Bar veranstaltet am ersten Weihnachtsfeiertag eine Weihnachtsparty mit Gratis-Buffet.

Ort: Blue Marlin Bar, Naklua Road Soi 18/ Soi Wongamat.

Casa Pascal

Im Casa Pascal trifft Fine Dining auf Weihnachten. Die perfekte Lokalität für ein romantisches Festtagsdinner. Foto: Jahner

Donnerstag, 24. Dezember von 18.00 bis 24.00 Uhr und Freitag, 25. Dezember von 18.30 bis 24.00 Uhr: Weihnachtsabendmenü . Begrüßungsdrink: Elfenhof Gold Sekt. Vorspeise: Vorspeisenteller (geräucherter Lachs, Krevetten-Cocktail, Roastbeef, Parmaschinken, Bauernpastete und Cumberlandsauce, Waldorfsalat, marinierte Pilze). Wein: Pinot Grigio, Sergio Voci, Veneto, Italy 2017. Suppe: Kürbiscremesuppe mit Croûtons. Zwischenspeise: Grüner Spargel mit Sauce Hollandaise. Erfrischung: Passionsfruchtsorbet. Wein: Merlot, Sergio Voci, Veneto, Italy 2017. Hauptspeise: Gegrilltes Rinderfilet mit Béarnaise Sauce & Rotweinsauce oder gefüllter Truthahn aus dem Ofen mit Preiselbeer- und Bratensauce oder norwegisches Lachsfilet in Champagnersauce oder gegrilltes Schweinesteak mit Steinpilzsahnesauce (Beilagen: Karotten und grüne Erbsen, Rosenkohl, geschmortes Rotkraut, Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln). Nachspeise: Crêpes Suzette mit Vanille-Eiscrème oder traditioneller Weihnachtspudding mit Rumsauce und Jamaica-Glace. Kaffee und Tee mit Schweizer Biskuit und Süßigkeiten. Menüpreis ohne Getränke 1.990 Baht net. Menüpreis mit unlimitierten Getränken (Bier, Wein, Kaffee) 3.490 Baht net. Reservierung, Tel.: 061-643.9969.

Ort: Casa Pascal, Second Road (ggü. Royal Garden Plaza, Süd-Pattaya.

Dolce Vita

Donnerstag, 24. Dezember und Freitag, 25. Dezember ab 19.00 Uhr: Weihnachtsmenü . Schinken-Spargel-Rolle. Shrimps-Cocktail. Rindfleischsuppe. Schweinefilet mit Pfeffersauce, Rösti und Bohnen im Speckmantel oder Entenbrust in Orangen-Rotwein-Sauce mit Herzoginkartoffeln und Apfel-Rotkohl. Lava-Schoko-Kuchen. Menüpreis: 690 Baht pro Person. Reservierung, Tel.: 093-303.0669.

Edelweiss

Donnerstag, 24. Dezember ab 18.30 Uhr: Weihnachtsmenü . Vorspeise: Geräucherter Lachs oder Rohschinken-Teller und ein reichhaltiges Salatbuffet. Hauptspeise: Fondue Bourguignonne oder Fondue Chinoise oder Hühnerfilet, Schweinefilet und Rinderfilet mit verschiedenen Saucen und Kroketten. Nachspeise: Schwarzwälder Kirschtorte oder Zuger Kirschtorte. Menüpreis: 750 Baht. Robi (Akkordeon) und Noi (Mundharmonika) werden die Gäste mit sanfter Musik unterhalten. Reservierung, Tel.: 081-844.6037.

Ort: Edelweiss, Thappraya Road Soi 13, Jomtien.

Golden Orchidee

Donnerstag, 24. Dezember ab 17.00 Uhr: Heiligabendmenü . Vorspeise: Lachsroulade mit Wasabi-Creme, geräucherte Entenbrust auf Melonensalat, Shrimps-Cocktail. Suppe: Kürbiscremesuppe mit weihnachtlichen Gewürzen. Hauptspeise: Gebratenes Zander- und Lachsfilet auf Safransauce mit buntem Gemüse und Kartoffeln oder gebratenes Rinder- und Schweinefilet mit Estragon, Steinpilzsauce, Kroketten und buntem Gemüse. Nachspeise: Dessertsymphonie. Menüpreis inkl. Apéro 595 Baht pro Person. Reservierung, Tel.: 085-697.4240.

Ort: Golden Orchidee, Naklua Road Soi 33, Pattaya.

Mövenpick Siam Hotel

Das Mövenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya richtet ein Buffet in Form eines Schweizer Weihnachtsmarktes aus. Foto: Mövenpick

Donnerstag, 24. Dezember bis Samstag, 26. Dezember von 17.00 bis 22.00 Uhr: Swiss-mas Market . Geboten wird ein Weihnachtsbuffet in Form eines authentischen Schweizer Weihnachtsmarktes direkt am Strand mit beliebten Festtagsspezialitäten wie Käse-Raclette, importierten Käse und Aufschnitt, verschiedene Weihnachtsbraten, fangfrische Meeresfrüchte, Weihnachtsgebäck, Glühwein und vieles mehr. Für Kinder werden unterhaltsame Aktivitäten in der „Kid’s Zone“ angeboten, während einheimische Musiker und Künstler die Gäste mit Livemusik, kulturellen Darbietungen, Feuershows und vielem mehr unterhalten. Tickets („all you can eat“) kosten 1.690 Baht net. für Erwachsene und 800 Baht net. für Kinder ab 12 Jahren. Kinder unter 12 Jahren essen kostenlos. Reservierung, Tel.: 033-078.888.

Ort: Mövenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya, 55 Moo 2, Na Jomtien, Sattahip.

Pit Bull Bar

Donnerstag, 24. Dezember ab 19.00 Uhr: Traditionelles Weihnachtsessen – Bockwurst mit Kartoffelsalat – gratis für alle Stammgäste und neuen Besucher. Im Anschluss wird ausgelassen gefeiert!

Ort: Pit Bull Bar, Naklua Road (Ecke Soi 33), Pattaya.

Schwiizerstübli

Donnerstag, 24. Dezember und Freitag, 25. Dezember ab 17.00 Uhr: Fünf-Gänge-Weihnachtsmenü . Salatbuffet, Kürbiscremesuppe, Honigmelone mit Parmaschinken, Les deux Filet (Rind und Schwein) mit Gemüsebouquet und Kroketten, Schwarzwälder oder Eistraum und Kaffee. Menüpreis: 690 Baht. Reservierung, Tel.: 061-538.5650.

Ort: Schwiizerstübli @ Chokchai Village 7 (Soi 4), Soi Khao Noi, Pattaya.

Ein beliebter Treffpunkt ist auch die Aktionsfläche vor dem CentralMarina mit ihrem großen Weihnachtsbaum. Foto: Jahner

Siam@Siam

Donnerstag, 24. Dezember von 18.30 bis 22.30 Uhr: Christmas Eve Dinner 2020 . Reichhaltiges Weihnachtsbuffet mit frischen Meeresfrüchten, vielen internationalen Speisen und Live-Musik. Buffetpreis: „Early Bird“ bis Montag, 21. Dezember 1.599 Baht net. pro Person, Normalpreis 1.999 Baht net. pro Person. Reservierung, Tel.: 038-930.600.

Tara E-Sarn Classic

Donnerstag, 24. Dezember ab 18.30 Uhr: Weihnachtsbuffet . Vorspeisen: Kartoffelsuppe, gemischter Salat, Thunfischsalat, Kartoffeln mit Mayonnaise, Bratkartoffeln, Brot und Brötchen. Internationale Hauptspeisen: Gegrilltes Schwein und Hähnchen, Schweinekotelett, Schweine- und Hähnchensteak, Spaghetti Bolognese, Bratwurst, Bockwurst, Thüringer, Cordon Bleu vom Schwein. Thai-Gerichte: Rotes Curry mit Schweinefleisch, frittierte Hähnchenflügel, gebratenes Hähnchenfleisch mit Cashew-Nüssen, gebratener Reis mit Ei. Nachspeisen: Wassermelone, Ananas, Eiscreme. Buffetpreis: Nur 299 Baht/ Person inkl. 1 Softdrink. Reservierung unter den Rufnummern 033-122.297 und 092-446.5858.

Ort: Tara E-Sarn Classic, Naklua Road Soi 19.

Thai Garden Resort

Donnerstag, 24. Dezember um 19.00 Uhr: Festliches Weihnachtsdinner . Weihnachts-Cocktail, Canapés, Kürbissuppe, Weihnachtstruthahnbraten und honigglasierter Weihnachtsschinken, Weihnachtsdessert. Menüpreis: 999 Baht pro Person. Im Angebot steht auch ein Kindermenü (12 bis 18 Jahre) mit Tomatensuppe, Weihnachtstruthahnbraten und Weihnachtsdesserts für 599 Baht pro Person. Reservierung, Tel.: 038-370.614.

Ort: Oasis Restaurant @ Thai Garden Resort, North Pattaya Road.

BANGKOK:

Mövenpick BDMS

Sonntag, 6. Dezember bis Mittwoch, 6. Januar von 09.00 bis 18.00 Uhr: Schweizer Festtagszauber . Einen ganzen Monat lang verwandelt sich das Rim Klong Café, das direkt vor dem Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok liegt, in ein Schweizer Winterwunderland!

. Einen ganzen Monat lang verwandelt sich das Rim Klong Café, das direkt vor dem Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok liegt, in ein Schweizer Winterwunderland! Jeden Sonntag im Dezember von 14.00 bis 17.00 Uhr: „Dekoriere Deinen Grittibänz“ . Das Café Rim Klong lädt Kinder im Alter von 4 bis 15 Jahren ein, ihren eigenen „Grittibänz“ zu dekorieren und dabei tolle Preise zu gewinnen! Für eine Teilnahmegebühr von 500 Baht net. erhält jedes Kind ein Begrüßungsgetränk, ein Minibüffet, das Grittibänz-Dekorationsset und eine offizielle Teilnahmeurkunde, während die Eltern für 800 Baht net. pro Person ein exquisites Nachmittagstee-Minibüffet genießen können. Die Gewinner der Kategorien für Vier- bis Siebenjährige und Acht- bis Elfjährige erhalten je ein Nintendo Switch, und der Champion des Wettbewerbs für 12- bis 15-Jährige gewinnt eine PlayStation 5!

Auch im Rim Klong Café des Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok herrscht Schweizer Festtagszauber. Foto: Mövenpick

Zum Preis von 899 Baht net. wird im Café Rim Klong ein festliches Afternoon-Tea-Set für zwei Personen angeboten. Es enthält herzhafte Feiertagsspezialitäten wie Truthahn, Greyerzer-Käse- und Preiselbeer-Relish-Wraps, Gravlax mit Meerrettich auf Pumpernickelbrot sowie Feigen- und Brie-Sandwiches und süße Leckereien wie Stollenscheiben, Obstkuchen, Weihnachtsplätzchen, Makronen, Pralinen und vieles mehr. Dazu werden Ronnefeldt-Tee, heißer Kaffee oder auf Wunsch auch andere Getränke serviert.

Ort: Rim Klong Café @ Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok, 2 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok.

Bei Otto

Donnerstag, 24. Dezember ab 19.00 Uhr: Heiligabendbuffet . Vorspeisen: Roastbeef, geräucherter Fisch, Suppe, importierte Käse und Aufschnitt vom deutschen Schlachter, Salate und vieles mehr. Hauptspeisen: Weihnachtsgans und -ente, Rind und Lamm, honigglasierter Weihnachtsschinken, gegrillte Würstchen, gegrillte Meeresfrüchte und vieles mehr. Nachspeisen: hausgemachte Weihnachtsplätzchen, Stollen, Eis und vieles mehr aus der Weihnachtsbä­ckerei. Buffetpreis: 1.790 Baht pro Person (inkl. Begrüßungsdrink & Kaffee oder Tee). Bei Reservierung und Vorkasse bis 20. Dezember nur 1.490 Baht pro Person! Kinder unter sechs Jahren gratis, Kinder von sechs bis zehn Jahren zahlen die Hälfte.

. Roastbeef, geräucherter Fisch, Suppe, importierte Käse und Aufschnitt vom deutschen Schlachter, Salate und vieles mehr. Weihnachtsgans und -ente, Rind und Lamm, honigglasierter Weihnachtsschinken, gegrillte Würstchen, gegrillte Meeresfrüchte und vieles mehr. hausgemachte Weihnachtsplätzchen, Stollen, Eis und vieles mehr aus der Weihnachtsbä­ckerei. Buffetpreis: 1.790 Baht pro Person (inkl. Begrüßungsdrink & Kaffee oder Tee). Bei Reservierung und Vorkasse bis 20. Dezember nur 1.490 Baht pro Person! Kinder unter sechs Jahren gratis, Kinder von sechs bis zehn Jahren zahlen die Hälfte. Freitag, 25. Dezember und Samstag, 26. Dezember: Weihnachtsmittagsmenü . Vorspeise: Kürbiscremesuppe. Hauptspeise: ¼ Entenbraten mit Blaukraut und Kartoffelknödel oder Schweinefilet im Blätterteigmantel mit Pilz-Pfefferrahmsauce, Buttergemüse und Spätzle oder hausgemachte Ravioli, gefüllt mit Ziegenkäse und Walnüssen, auf Kirschtomaten-Lauchgemüse mit Rucola-Pesto. Nachspeise: Gebackene Apfelringe mit Rumrosineneis. Menüpreis: 650 Baht pro Person.

Reservierung, Tel.: 02-260.0869.

Ort: Bei Otto, 1 Sukhumvit Soi 20, Bangkok.

Und wenn dann auch noch das Christkind kommt, steht dem perfekten Weihnachtsfest nichts mehr im Wege. Foto: epa/Rungroj Yongrit

HUA HIN:

Foxes

Donnerstag, 24. Dezember um 18.30 und Freitag, 25. Dezember um 12.00 Uhr und 18.00 Uhr: Traditionelles Weihnachtsmenü . Begrüßungsdrink: Sherry. Suppe: Hausgemachte Waldpilzsuppe. Vorspeise: Frisch zubereitetes Lachstatar mit roter Beete und Avocado. Hauptspeise: gefüllter Truthahn- oder Rinder- oder Hühnerbraten, serviert mit Röstkartoffeln, Rosenkohl, Babykarotten, Rotkohl und Weihnachtssauce. Süßspeise: Traditioneller Weihnachtspudding mit Cognac-Creme. Nachspeise: Käse- und Nussplatte. Kaffee: Kaffee oder Tee mit Mince Pie. Menüpreis: 1.699 Baht pro Person. Reservierung, Tel.: 032-805.558.

Ort: Foxes International Restaurant, Sky Bar & Lounge @ Sunshine Hills, Soi Sunshine International, Wat Nikro Tharam Road, Hua Hin.

Sunshine Hill's

Freitag, 25. Dezember um 18.00 Uhr: Weihnachtsliederabend . Aufführung von Weihnachtslieder mit Kaffee, Tee und Weihnachtsgebäck. Die Teilnahme ist frei, setzt jedoch eine Anmeldung per E-Mail bei Lizzy voraus.

Ort: Sunshine Hill's, Soi Sunshine International, Wat Nikro Tharam Road, Hua Hin.

Monsoon Valley

Donnerstag, 24. Dezember von 18.30 bis 21.00 Uhr: Elephantastic Christmas Concert . Zugunsten des Elefantenschutzprojekts der Wildlife Friends Foundation Thailand wird im Monsoon Valley Vineyard das „Elephantastic Christmas Concert“ veranstaltet. Geboten wird ein internationales Weihnachtsbuffet, ein klassisches Konzert mit dem 40-köpfigen Orchester der Rangsit University aus Bangkok und eine Tombola mit attraktiven Preisen. Der Ticketpreis beträgt 2.490 Baht net. inklusive Buffet, Softdrinks sowie Wein und Bier und 1.690 Baht net. inklusive Buffet und Softdrinks. Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren zahlen die Hälfte. Reservierung bei Lizzy „Hua Hin“ Ginsel per E-Mail.