Festivalzauber im November

BANGKOK: Der November ist in Thailand ein Monat voller lebendiger Feste und Veranstaltungen, die ihn zu einer besonderen Zeit im thailändischen Veranstaltungskalender machen.

Einer der Höhepunkte ist das Loy-Krathong-Festival, eines der beliebtesten und visuell fesselndsten Feste in Thailand. Das Fest findet am Montag, 27. November 2023 statt und fällt mit dem Vollmond des 12. Monats des thailändischen Mondkalenders zusammen.

Bei Loy Krathong, auch bekannt als Lichterfest, versammeln sich die Menschen am Abend an Seen, Flüssen, Kanälen und Stränden. Die Feierlichkeiten sind der Göttin des Wassers gewidmet und beinhalten das Aussetzen von geschmückten Schwimmlaternen bzw. krathongs auf Gewässern.

Neben Loy Krathong finden in Thailand auch andere bedeutende Veranstaltungen wie das Langbootrennen in Phimai, das internationale Feuerwerksfestival in Pattaya und der Laguna Phuket Triathlon statt. Diese Veranstaltungen ziehen sowohl Einheimische als auch Touristen an und zeigen Thailands reiches kulturelles Erbe und die lebendige moderne Unterhaltungsszene.