PATTAYA: Mit einem vollgepackten Festivalkalender will die Stadt Pattaya ihre Besucherzahlen und touris­tischen Einnahmen erhöhen.

Auf dem jüngsten Treffen der Pattaya Business & Tourism Association verriet der stellvertretende Bürgermeis­ter der Touristenmetropole, Ronakit Ekasingh, auf welche Festivalhöhepunkte sich Urlauber und Residenten zwischen April und Dezember freuen dürfen.

Wasserschlacht und Sport-Highlights

Neben dem thailändischen Neujahrsfest Songkran, in Naklua am Donnerstag, 18. April und in Pattaya am Freitag, 19. April unterstreichen mehrere Veranstaltungen wie die Taekwondo Thailand Championship von Freitag, 5. April bis Montag, 8. April, die World Muay Thai Competition von Samstag, 6. April bis Freitag, 12. April, die Thailand Windsurfing Championships & Pattaya International Windsurfing Cup von Freitag, 26. April bis Sonntag, 28. April sowie eine internationale Regatta am Dienstag, 30. April den Ruf der Stadt als bedeutendes Sportzentrum des Landes.

Mit dem Pattaya Amazing Seafood Festival wird der Ruf der Touristenmetropole als maritimes Schlaraffenland unterstrichen.

Schlemmen und Staunen

Von Freitag, 10. Mai bis Sonntag, 12. Mai verwandelt sich die Beach Road im Rahmen des Amazing Seafood Festival wieder in ein Schlaraffenland für fangfrisch zubereitetes Meeresgetier, gefolgt vom Pattaya International Fireworks Festival am Freitag, 24. Mai und Samstag, 25. Mai, das zu den beliebtesten Großveranstaltungen der Touristenmetropole zählt.

Sexy, wild und laut

Jede Menge Fun verspricht der Juni mit dem CentralFestival Bikini Beach Race am Samstag, 8. Juni sowie dem Pattaya Music Festival am Freitag, 21. Juni und dem Knock Knock Music Festival für elektronische Tanzmusik am Freitag, 28. Juni und Samstag, 29. Juni.

Kalorien abbauen und zulegen

Mit dem Pattaya Marathon erfolgt am Sonntag, 21. Juli ein weiterer sportlicher Höhepunkt des Jahres, von Donnerstag, 8. August bis Samstag, 10. August kommen Gastronomen beim International Food & Beverage Festival auf ihre Kosten.

Die besten Jet-Ski-Piloten aus aller Welt gehen auch in diesem Jahr wieder in Jomtien an den Start.

Suche nach dem stärksten Muckimann

Gewichtheber aus aller Welt stellen von Dienstag, 17. September bis Samstag, 28. September ihre Kraft bei den World Weightlifting Championships unter Beweis, für Oktober ist bisher noch kein nennenswerter Event geplant.

Besinnlich und wild zum Jahresende

An Loy Krathong verwandelt sich die Stadt am Mittwoch, 13. November wieder in ein buntes Lichtermeer, der Jahresabschluss wird mit den Jet Ski World Championship von Mittwoch, 4. Dezember bis Sonntag, 8. Dezember, dem Wonderfruit Festival von Donnerstag, 19. Dezember bis Sonntag, 22. Dezember und natürlich vielen Festivitäten zu Weihnachten und Neujahr stimmungsvoll zelebriert.