PATTAYA: Nach dem wohl schwärzes­ten Jahr der Tourismus- und Eventbranche blickt die Stadtverwaltung Pattaya optimistisch nach vorn und hat vor wenigen Tagen ihren Veranstaltungskalender für die zweite Hälfte des Corona-Jahres präsentiert, um die durch die Auswirkungen der Viruspandemie stark angeschlagene Lokalwirtschaft zu unterstützen. Ziel ist es, mit einer Reihe von spektakulären Großveranstaltungen den Inlandstourismus in der Ostküstenmetropole anzukurbeln.

Mit dem „Pattaya Bikini Run“ findet am 31. Oktober wieder eine der außergewöhnlichsten Laufveranstaltungen statt.

Nach monatelangem Dunkel bringt die Stadtverwaltung Pattaya nun wieder ordentlich Licht in den Festivalkalender und präsentiert von Oktober bis Neujahr zahlreiche Großveranstaltungen – fast jedes zweite Wochenende eine – um die leeren Kassen der lokalen Wirtschaft klingeln zu lassen. Eine Auswahl:

Bikini Run, Halloween & Loy Krathong

In der Halloween-Nacht am 31. Oktober darf man sich auf ein schaurig-schönes Spektakel mit vielen Events freuen.

In der „Nacht der lebenden Toten“ am Samstag, 31. Oktober werden den Besuchern in Pattaya gleich eine Reihe von unterhaltsamen Großveranstaltungen geboten. Denn in diesem Jahr fallen der „Bikini Beach Run“ (18.00–21.00 Uhr) auf dem Strand an der Beach Road, das Halloween- und das traditionelle Loy-Krathong-Festival auf den gleichen Termin. Geboten werden Konzerte am Strand mit angesagten thailändischen Bands, eine große Marktmeile auf der Strandpromenade und vieles mehr.

Auch das thailändische Lichterfest Loy Krathong ist bei Einheimischen und Ausländern gleichermaßen beliebt.

Hinduistischer Lichterzauber

Voraussichtlich von Freitag, 13. November bis Sonntag, 15. November wird in Pattaya das Diwali-Festival gefeiert. Das indische Lichterfest ist ein bedeutendes mehrtägiges hinduistisches Ereignis in Indien, Sri Lanka, Nepal und in anderen vom Hinduismus geprägten Ländern. Das Fest kann auf Grund seiner spirituellen sowie sozialen Bedeutung und seines fröhlichen Charakters mit Weihnachten verglichen werden, die Nacht mit Silvester. In Nordindien ist Diwali gleichzeitig der Neujahrstag. In Pattaya wird Diwali mit einer Marktmeile mit vielen leckeren Spezialitäten, farbenprächtigen Paraden und Dekorationen, traditionellen Tänzen und Konzerten ausgelassen gefeiert. Genaue Einzelheiten werden noch bekanntgegeben.

Duell der Feuerwerker & Rotary-Strandlauf

Die sichelförmige Bucht von Pattaya bildet am Freitag, 27. November und Samstag, 28. November wieder die grandiose Kulisse für das „Pattaya International Fireworks Festival“, das auch in diesem Jahr wieder unzählige Feuerwerksbegeisterte an die Beach Road locken soll. Mehrere internationale Pyrotechnikerteams plus Gastgeber Thailand werden für einen Feuerzauber am Himmel sorgen, um sich mit Kreativität, Professionalität und Synchronität zur Musik als die Götter des Feuerwerks zu beweisen. Abgerundet wird das Spektakel mit Konzerten bekannter thailändischer Stars und Sternchen. Nur einen Tag später, am Sonntag, 29. November, findet am Pattaya Beach ein Strandlauf der Rotary-Clubs statt.

Party und Sound am Pattaya Beach

Beim „Pattaya Music Festival“ wird zwei Tage lang direkt auf dem Strand an der Beach Road gerockt und gefeiert.

Musikfans aus ganz Chonburi, aus den umliegenden Provinzen und aus Bangkok werden am Freitag, 11. Dezember und Samstag, 12. Dezember in der Touristenmetropole erwartet, wenn das „Pattaya Music Festival“ den Strand an der Beach Road in die größte Open-Air-Bühne des Landes verwandelt. Die Stadt Pattaya als Veranstalterin setzt auch in diesem Jahr wieder alle Hebel in Bewegung, um die angesagtesten thailändischen Bands und Künstler zu verpflichten.

Schlemmermeilen in der ganzen Stadt

Das kulturell-gastronomische „Walk & Eat“-Festival findet in diesem Jahr nicht nur in Naklua, sondern stadtweit statt.

Von Samstag, 19. Dezember bis Sonntag, 7. Februar wird in verschiedenen Stadtteilen im Großraum Banglamung an jedem Wochenende ein „Walk & Eat“-Festival ausgerichtet, das sich in den Vorjahren im Rahmen der „Naklua Walking Street“ als Publikumsmagnet erwies und dort parallel stattfinden wird. Geboten wird eine verkehrsfreie Marktmeile, auf der eine schier unendliche Vielfalt an thailändischen Speisen und Snacks sowie natürlich auch Spezialitäten mit fangfrischem Meeresgetier zum erfreulich günstigen Preis angeboten werden.

Dreitägiger Countdown ins neue Jahr

Das Corona-Jahr verabschiedet und der Blick nach vorn gerichtet wird beim diesjährigen „Pattaya Countdown 2021“.

Mit dem „Pattaya Countdown 2021“ von Dienstag, 29. Dezember bis Donnerstag, 31. Dezember wird Pattaya seinem Ruf als die Partyhauptstadt des Landes wieder gerecht, wenn am Hafen Bali Hai gleich drei Nächte lang zu den Sounds der angesagtesten thailändischen Bands ausgelassen gefeiert wird. Höhepunkt ist ein spektakuläres Höhenfeuerwerk zur Begrüßung des neuen Jahres.

Events im Einklang mit Corona-Auflagen

Alle Veranstaltungen erfolgen unter Einhaltung der Covid-19-Auflagen, einschließlich Temperatur-Screening, Maskenpflicht und Abstandshaltung zwischen den Besuchern. Da die Planungen zu den meisten Veranstaltungen noch nicht abgeschlossen sind, muss mit Änderungen der Standorte oder der Veranstaltungstage gerechnet werden. Updates und Ankündigungen zu den einzelnen Veranstaltungen werden rechtzeitig im Eventkalender der Stadtverwaltung Pattaya bekanntgegeben.