Festival präsentiert die lokale Küche Phukets

Written by: Björn Jahner | 09/09/2020

PHUKET: Street-Food- und Thai-Food-Fans kommen am Samstag, 12. September und Sonntag, 13. September von 16.00 bis 22.00 Uhr in Phuket-Town auf ihre Kosten, wo rund um die Hai-Leng-Ong-Statue (Goldene-Drachen-Statue) in Thalad Yai das Festival „Amazing Thai Taste: Phuket Local Food“ veranstaltet wird.



Präsentiert werden lokale Spezialitäten der Altstadt-Communitys von Phuket-Town, wie kurz gebratenes Rindfleisch, Hokkien-Nudelsalat, scharf gewürzter Tintenfisch, Chili-Meeresalgen und vieles mehr. An dem Food-Festival beteiligen sich mehr als 30 lokale Restaurants sowie Starkoch Kaew Pawin Nut von der populären thailändischen Koch-Reality-Show MasterChef Thailand. Abgerundet wird das Festival mit Konzerten bekannter thailändischer Stars.