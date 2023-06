BANGKOK: Jede Menge spirituelle Aktivitäten und die besten Reisetipps für Touristen, die während ihres Thailand-Aufenthaltes ihr Karma-Punkte-Konto aufladen wollen, bietet die Veranstaltung „Amazing Multiverse“ am Central World in Bangkok (Karte), ausgerichtet von der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT).

Amazing Multiverse findet von Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli von 10.00 bis 21.00 Uhr auf dem Square B des weltbekannten Einkaufszentrums an der Rama1 Road in Pathum Wan statt und richtet sich an Touristen, die sich für spirituelle sowie übernatürliche Erlebnisse in Thailand interessieren – von prominenten Wahrsagern bis hin zu außergewöhnlichen Tam-Bun-Möglichkeiten.

Abgerundet wird die Veranstaltung mit Mini-Konzerten bekannter thailändischer Künstler. Eintritt frei. Weitere Informationen (auf Thai) unter Thailand Festival auf Facebook.