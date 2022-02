HUA HIN: Beamte der Provinzverwaltung haben mit der Planung einer Veranstaltung begonnen, die den Tourismus in Prachuap Khiri Khan ankurbeln soll.

Am Freitag leitete der stellvertretende Provinzgouverneur Oberleutnant Adisak Noisuwan eine Sitzung zur Planung der Veranstaltung mit dem Titel „The Miracle of the Three Bays City and the Red Cross Fair 2022“ (Das Wunder der Stadt der drei Buchten und die Rote-Kreuz-Messe 2022“). Das Festival soll vom 01. bis 10. April 2022 in Ao Prachuap stattfinden.

Ziel der Veranstaltung ist es, die lokale Wirtschaft anzukurbeln und die touristischen Einnahmen zu erhöhen. Dabei liegt der Fokus auf nachhaltigen Tourismus, ein Konzept, das mit großen Erfolg in Hua Hin und Pranburi erprobt wurde und nun auch auf die anderen Gebiete der Provinz Prachuap Khiri Khan übertragen werden soll.