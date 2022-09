Festival des amerikanischen Films in Deauville startet

Von: Redaktion (dpa) | 02.09.22

DEAUVILLE: Das Festival des amerikanischen Films geht dieses Jahr im französischen Deauville zum 48.

Mal an den Start. Auf dem zehntägigen Programm (2.-11. September) stehen rund 60 Produktionen. Neben dem Eröffnungsfilm «Call Jane» von Phyllis Nagy am Freitag werden in dem noblen Badeort an der Küste der Normandie «Armageddon Time» von James Gray mit Anne Hathaway und Anthony Hopkins präsentiert sowie der Horrorfilm «Blood» von Brad Anderson und das Netflix-Biopic «Blonde» über Marilyn Monroe von Andrew Dominik mit Ana de Armas und Adrien Brody. Auf dem Festival im Centre international werden wieder zahlreiche amerikanische Stars erwartet, darunter die Schauspieler Robert Redford («Der Pferdeflüsterer») und Jesse Eisenberg («The Social Network»). Das Festival findet seit 1975 statt und ist dem amerikanischen Independentkino gewidmet.