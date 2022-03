SUPHANBURI: In Mueang Suphanburi (Suphanburi-Stadt) in der westlichen Zentralregion von Thailand erfolgte am Samstag (5. März 2022) der Auftakt zum diesjährigen „Don Chedi Memorial and Suphan Buri Red Cross Fair“, die noch bis zum 19. März 2022 am Don-Chedi-Denkmal (Karte) ausgerichtet wird – unter strikter Befolgung der Covid-19-Präventivmaßnehmen.

Zu den Höhepunkten des Festivals gehört die beeindruckende Klang- und Lichtshow mit Darstellern auf Elefanten und Pferden, die an nachfolgenden Terminen einmal täglich von 19.30 bis 21.00 Uhr veranstaltet wird: 9., 10., 11., 12., 16., 17., 18. und 19. März 2022.

Foto: Tourism Authority of Thailand

Abgerundet wird das kulturelle Festival mit der jährlichen „Red Cross Fair“ mit vielen Verkaufsständen und Jahrmarktcharakter.