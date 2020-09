Written by: Björn Jahner | 18/09/2020

PATTAYA: Am Tag der deutschen Einheit am Samstag, 3. Oktober wird im Begegnungszentrum Pattaya (BZ) ein „Fest der Deutschen“ veranstaltet.

Programm:

11.00–12.00 Uhr:

Festakt mit Ehrengästen. Musikalisches Rahmenprogramm durch den BZ-Chor. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ab ca. 12.00 Uhr:

BBQ-Buffet „all you can eat“ vom Bramburi Restaurant in Naklua. Es beinhaltet diverse Fleischsorten, Würstchen, verschiedene Salate, Brot und Brötchen. Teilnahmepreis: 249 Baht pro Person im Vorverkauf (BZ & Bramburi Restaurant) sowie 289 Baht pro Person am Veranstaltungstag an der Tageskasse. Von jedem Ticket gehen 50 Baht als Spende an das BZ.

Ab ca. 13.30 Uhr:

Vorstellung der Initiative „Freunde des Begegnungszentrums“ und Party mit der BZ-Karaoke-Band.

Das Begegnungszentrum Pattaya befindet sich zwischen der Soi 11 und der Soi 13 in Naklua, am Ende der „Soi Borussia Park“. Standort auf Google Maps. Mehr über das Angebot im BZ erfahren Sie hier.