Von: Björn Jahner | 15.02.20

BANGKOK: Das Fest der Deutschen steht auch in diesem Jahr wieder unter der Schirmherrschaft der deutschen Botschaft Bangkok und findet am Samstag, 21. März ab 18.30 Uhr im Ballsaal des Hotels Marriott Marquis in Bangkok statt.

Das größte Fest der deutschen Community in Thailand stellt die wichtigste Finanzierungsquelle für die Sozialarbeit des Deutschen Hilfsvereins Thailand e.V. (DHV) dar. Geboten werden ein reichhaltiges deutsches Spezialitätenbuffet, deutsche Biere und Weine, ein musikalisches Bühnenprogramm, eine preisschwere Tombola und viele Sponsorenstände.

Tickets kosten 2.200 Baht pro Person, Tische für 10 Personen werden für 20.000 Baht angeboten.

Eine frühzeitige Reservierung per E-Mail wird empfohlen.

Ort: Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park, 199 Sukhumvit Road Soi 22.

Mehr erfahren Sie über die Webseite: Deutschen Hilfsvereins e.V.