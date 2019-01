Von: Björn Jahner | 27.01.19

PATTAYA: Seit Bestehen der sogenannten „Railway Road“ im Osten des Stadtgebietes sehen sich Verkehrsteilnehmer mit regelmäßigen Überschwemmungen nach langanhaltenden Regefällen auf der parallel zur Bahnlinie verlaufenden Straße konfrontiert.

Die Folge sind nicht nur Verkehrsbehinderungen auf der Umgehungsstraße in der Regenzeit, die eigentlich die verkehrsreiche Sukhumvit Road entlasten soll, sondern auch gefährliche Schlaglöcher und andere Straßenschäden, die den Verkehrsteilnehmer besondere Aufmerksamkeit abverlangen.



Um den Überschwemmungen in Zukunft entgegenzuwirken wurden die Unternehmen Proper Solutions and Joint Venture Co. von der Stadtverwaltung verpflichtet, eine neue Pumpstation zu errichten, nachdem das Ausbaggern der Kanäle, Reinigung der Drainagerohre und Landschaftsbau nicht zum erhofften Erfolg führten. Die Förderleis­tung der neuen Pumpstation Khao Talo beträgt 0,75 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, das über Drainagekanäle ins Meer geleitet wird. Auto- und Motorradfahrer müssen sich jedoch weiterhin gedulden, so betrug der Baufortschritt Mitte Januar lediglich fünf Prozent, ein Fertigstellungstermin konnte nicht genannt werden.