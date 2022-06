Von: Björn Jahner | 09.06.22

PATTAYA: Am Mittwoch (8. Juni 2022) trafen sich die Betreiber der Bars und Nachtclubs in der Walking Street zur Besprechung der noch nicht abgeschlossenen Straßenreparaturen in der weltberühmten Rotlichtmeile. Sie forderten die zuständigen Behörden zur Wiederaufnahme und Fertigstellung der Arbeiten auf.

Nach Aussage von Narit Petcharat, Präsident der Pattaya Walking Street Business Association, seien die meisten Touristen – sowohl Kurz- als auch Langzeittouristen – mit dem Nachtleben in der Walking Street bisher sehr zufrieden, abgesehen von den unbefestigten Stellen auf den Bürgersteigen und Straßen und der unzureichenden Straßenbeleuchtung. Der Präsident betonte, dass diese Probleme ein Ärgernis für die Kunden darstellten und dass er befürchte, dass dies den Ruf der Walking Street ruinieren könnte.

Darüber hinaus merkte er auf dem Treffen an, dass er einen deutlichen Anstieg der indischen Touristen in der Walking Street beobachtet habe, was die Straße nach ihrer fast zweijährigen Zwangsschließung für den Tourismus zur Eindämmung der Pandemie wieder zum Leben erweckt habe. Der Präsident wies aber auch darauf hin, dass einige Fahrzeuge immer noch regelmäßig die Fußgängerzone befahren, was eine Gefahr für Touristen darstelle, weshalb er die Polizei aufforderte, das Problem zu lösen.

Unvollendete Projekte verärgern Touristen

Schließlich forderte Khun Narit die zuständigen Behörden auch auf, ihre unvollendeten Projekte so schnell wie möglich wieder aufzunehmen, um den zunehmenden Beschwerden der Touristen entgegenzuwirken.

Die Behörden haben bereits erklärt, dass sie davon ausgehen, dass die Straßenreparaturen in der Walking Street bis August abgeschlossen sein werden, aber die Geschäftsleute in der Straße wollen, dass es schneller geht.

Ein Problem, das die Fertigstellung des Projekts verzögert, ist, dass Pattaya immer noch keinen offiziellen Bürgermeister hat, weil es bei der letzten Wahl Probleme bei der Stimmabgabe gab. In den betroffenen Wahllokalen sollte am Sonntag, dem 12. Juni, wieder gewählt werden, um dieses Problem zu beheben.

