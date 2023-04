Von: Björn Jahner | 18.04.23

CHIANG RAI: Der Fernsehturm von Channel 9, der sich auf dem Berg Doi Pui im Bezirk Mueang in der nordthailändischen Provinz Chiang Rai befindet, konnte am Sonntagabend (16. April 2023) dank des Einsatzes freiwilliger Feuerwehrleute nur knapp der Zerstörung durch Waldbrände entgehen.

Beamte des Mae-Puem-Nationalparks und Freiwillige, die von lokalen Verwaltungsorganisationen mobilisiert wurden, eilten herbei, um die Brände zu bekämpfen, die sich immer weiter auf den Turm zubewegten.

Beamte, die die Relaisstation in der Nähe des Turms besetzten, versuchten verzweifelt, die Brände einzudämmen, bis die Verstärkung der Feuerwehr eintraf. Es gelang ihnen schließlich, die Brände einzudämmen, und als vorbeugende Maßnahme wurde eine Brandschneise angelegt.

Am Sonntag wurden in mehreren Gebieten Waldbrände gemeldet, darunter im Unterbezirk Huai Chompu des Bezirks Mueang, im Lam-Nam-Kok-Nationalpark im Bezirk Mae Suai, auf dem Berg Jorakhae im Bezirk Mae Chan, in den nationalen Waldreservaten in den Unterbezirken Tha Ko und Sithoi des Bezirks Mae Suai und im Bezirk Wiang Pa Pao.

Insgesamt wurden am Sonntag 171 Hotspots in Chiang Rai entdeckt.