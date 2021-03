Fernsehjournalist wird neuer Chefredakteur der «NZZ am Sonntag»

Von: Redaktion (dpa) | 12.03.21

ZÜRICH: Der Fernsehjournalist Jonas Projer (39) wird neuer Chefredakteur der «NZZ am Sonntag». Er löst dort im September Luzi Bernet ab und soll die Zeitung «in die nächste digitale Phase (...) führen», wie der Verlag am Freitag mitteilte. «Der Print-Ausgabe der «NZZ am Sonntag» kommt nach wie vor eine zentrale Rolle zu, und wir glauben, dass sie noch viele Jahre eine Zukunft hat», sagte Etienne Jornod, Präsident des Verwaltungsrates der NZZ-Mediengruppe. «Gleichzeitig müssen wir den digitalen Wandel aber auch bei unserem Sonntagstitel vorantreiben.»

Projer war vor knapp zwei Jahren zum Ringier-Verlag, zu dem auch die Boulevardzeitung «Blick» gehört, gewechselt und hatte dort den digitalen Sender «Blick TV» aufgebaut. Er war zuvor Redaktionsleiter der «Arena», einer politischen Diskussionssendung des Senders SRF, und davor Fernsehkorrespondent in Brüssel.

Der bisherige Chefredakteur Bernet war seit 2017 im Amt. «Wegen unterschiedlicher Auffassungen über die weitere Entwicklung der «NZZ am Sonntag» wird Luzi Bernet seine Tätigkeit als Chefredaktor beenden», teilte der Verlag mit.