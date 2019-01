Fernpass gesperrt

REUTTE (dpa) - Der Fernpass, eine der wichtigen Transitstrecken zwischen Deutschland und Österreich, bleibt wegen Lawinengefahr bis mindestens Dienstagabend gesperrt.

Als Ersatzroute sei nur ein großräumiges Ausweichen über die Inntalautobahn (A12) möglich, teilten die Behörden in Tirol am Sonntag mit. Auch in der Region Salzburg wurden wegen der neuen Schnee- und Regenfälle weitere Straßen gesperrt. Darüber hinaus wurde Menschen, die in Gebäuden in der Nähe von Waldrändern wohnen, ein Übernachten im Erdgeschoss ihrer Häuser empfohlen. Umstürzende Bäume könnten durch Dächer brechen und die auf den Dächern liegenden Schneemassen darunterliegende Personen verschütten, warnte das Land Salzburg.