Ferienbeginn im Süden Deutschlands

Von: Redaktion DER FARANG | 25.07.19

MÜNCHEN (dpa) - Mit Bayern und Baden-Württemberg starten an diesem Freitag die letzten beiden deutschen Bundesländer in die Sommerferien. Besonders staugefährdet sind damit Routen zur Nord- und Ostsee sowie Autobahnen in Richtung Schweiz und Österreich.

Der Autofahrerclub ADAC rechnet mit dem staureichsten Wochenende des Sommers - nicht nur wegen Urlaubsreisenden in Richtung Süden, sondern auch wegen Rückkehrern nach Norddeutschland und Skandinavien: «Die Reiserouten werden zeitweise zum Dauerparkplatz», hieß es.

In Tirol und Salzburg könnten Fahrverbote für den Durchgangsverkehr auf Ausweichstrecken die Situation auf Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn verschärfen.

Bei der Deutschen Bahn sind vor allem Verbindungen in Richtung Nord- und Ostsee sowie Österreich und Italien stark nachgefragt. «Wir rechnen mit einem hohen Reisendenaufkommen, gehen aber nicht von einer angespannten Betriebssituation aus», sagte ein Sprecher. Wegen der Hitze würden Klimaanlagen zusätzlich gewartet und Wasser für die Fahrgäste bereitgestellt.

An den Flughäfen wird ebenfalls mit großem Andrang gerechnet: Die beiden größten deutschen Flughäfen in Frankfurt und München stellen sich auf insgesamt rund 1,1 Millionen Passagiere am Wochenende ein.