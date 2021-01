BANGKOK: Das Gesundheitsministerium und Krankenhäuser medizinischer Fakultäten arbeiten zusammen, um landesweit weitere Betten in Feldkrankenhäusern einzurichten Dort sollen asymptomatische Covid-19-Personen unter Beobachtung gestellt werden.

Asymptomatische Menschen sind mit dem Covid-19 infiziert ohne spürbare Symptome, können aber andere Personen anstecken. Diese Menschen werden in der Regel mit dem Virus diagnostiziert, wenn sie ins Krankenhaus kommen und sich wegen anderer Krankheiten behandeln lassen.

Ende letzter Woche waren rund 700 der 1.316 Betten in den Feldkrankenhäusern in den Provinzen mit einer hohen Anzahl von Covid-19 Fällen - Samut Sakhon, Chonburi, Rayong, Trat und Chanthaburi - mit Covid-19 Patienten belegt, berichtete Weerawut Imsamran, stellvertretender Generaldirektor des Department of Medical Services (DoMS). Das Feldkrankenhaus in Samut Sakhon, das als Epizentrum der zweiten Welle der Covid-19-Infektionen bezeichnet wird, hat allein 872 Betten.

Die Feldkrankenhäuser sind für asymptomatische Patienten gedacht, während diejenigen, die Symptome entwickeln oder deren Zustand sich nach der Einweisung in ein Feldkrankenhaus verschlechtert, in Krankenhäuser zur Behandlung von Covid-19 verlegt werden. Sobald die Behandlung in den Feldkrankenhäusern beendet ist, ein Prozess, der normalerweise fünf Tage bis eine Woche dauert, werden die Patienten in auf Covid-19 spezialisierte Krankenhäuser gebracht, wo sie standardmäßig 14 Tage in Quarantäne bleiben.

Das medizinische Personal in den Feldkrankenhäusern nutzt Kommunikationstechnologie, um mit den Patienten unter ihrer Obhut zu sprechen, um persönlichen Kontakt zu vermeiden. Aus Sicherheitsgründen werden alle Patienten in den Feldkrankenhäusern rund um die Uhr mit einem Sicherheitskamerasystem überwacht.