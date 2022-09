Foto: The Nation

BANGKOK: Ein Landwirt aus dem Bangkoker Bezirk Nong Chok hat in sozialen Netzwerken einen Videoclip geteilt, in dem er die Metropolverwaltung Bangkok (BMA) angreift, dass sie angeblich Wasser in sein Reisfeld abgelassen hat.

Dacha Nutalai, Vizepresident der Thai Agriculturist Association, nahm am Freitag einen Videoclip von seinem Reisfeld auf, das hüfthoch mit Wasser überflutet war.

Er sagte gegenüber der Presse, dass Nong Chok von starken Regenfällen heimgesucht wurde, warf der BMA die Verschlimmerung der Situation vor, in dem sie Wasser in sein Feld abgelassen habe, das kurz vor der Ernte stand.

Khun Dacha folgend sei die aktuelle Situation schlimmer als während der verheerenden Überschwemmungen im Jahr 2011. Er forderte die BMA auf, eine bessere Lösung zu finden, da sein Feld komplett zerstört wurde.

Laut dem Meteorologischen Amt ziehen am Samstagmorgen Regenwolken aus Bangkoks Stadtteilen Klong Sam Wa, Min Buri und Nong Chok in Richtung Nordosten ab.