Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.19

BANGKOK: Die Feinstaubbelastung ist am Donnerstag im Großraum Bangkok auf ein sicheres Niveau gesunken.

Das den Smog verursachte Hochdrucksystem ist abgewandert, und Südostwinde haben Regen gebracht. Generaldirektor Pralong Damrongthai vom Pollution Control Department teilte am Donnerstagmorgen mit, dass in Bangkok und den angrenzenden Provinzen in den letzten 24 Stunden Staubpartikel mit einem Durchmesser von 2,5 Mikrometern und weniger (PM2,5) bei 13 bis 43 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen wurden. Die Sicherheitsschwelle liegt in Thailand bei 50 Mikrogramm. PM2,5 wurde in Samut Prakan mit 13 mcg und im Bezirk Bang Phlad in Bangkok neben der Straße Charan Sanitwong mit 43 mcg gemessen.

Südöstliche Winde bringen Regen vom Südchinesischen Meer und vom Golf von Thailand in den Nordosten, den unteren Norden, den Osten und die Zentralebene. Infolgedessen verringert der Regen in den oberen Regionen des Landes die Ansammlung von Feinstaub im Großraum Bangkok. Doch ein weiteres Hochdrucksystem aus China soll bis nächsten Dienstag den Nordosten abdecken und in Bangkok womöglich die Luft verschmutzen.