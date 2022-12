Von: Björn Jahner | 30.12.22

BANGKOK: Das thailändische Nachrichtenportal „Siam Rath“ berichtete am späten Donnerstagabend (29. Dezember 2022) vom Mitraphap Highway („Friendship Highway“) in der Gegend von Saraburi, als der Massenexodus zum Neujahrsfest von der thailändischen Hauptstadt Bangkok in die nordöstliche Isaan-Region einsetzte.

Laut Siam Rath wurden in der Gegend von Wang Noi am Kilometersteibn 106 besondere Fahrspuren eingerichtet wurden, die den Verkehrsfluss beschleunigen sollen.

In Mueang Saraburi öffnete die Polizei ebenfalls eine Sonderspur unter der Abzweigungsbrücke und zwischen den Kilometersteinen 17 und 43 – bzw. von Thap Kwang bis Klang Dong.

Längere Öffnungszeiten legen währenddessen die Tankstellen auf der Hauptreiseroute ein, da sie von vielen Reisenden zum Tanken und Rasten aufgesucht werden.

Die Verkehrsgeschwindigkeit lag im Allgemeinen bei 40 km/h, aber in einigen Gebieten bewegte sich der Verkehr nur mit durchschnittlich nur 20 km/h.

Das Verkehrsaufkommen wird am Freitag wahrscheinlich seinen Höhepunkt erreichen, da mehr Menschen in den Norden und Nordosten reisen, wo sie die Feiertage bei ihren Familien verbringen möchten.