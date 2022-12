BANGKOK: Laut einer Prognose der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) werden inländische Touristen während des viertägigen Neujahrsfestes rund 11,2 Milliarden Baht ausgeben. Die TAT geht davon aus, dass inländische Touristen während der Feiertage 3,14 Millionen Reisen unternehmen werden.

Es wird erwartet, dass zwischen 700.000 und 800.000 ausländische Touristen während der Weihnachts- und Neujahrszeit Thailand besuchen werden. Sie werden etwa 26 Milliarden Baht an Einnahmen generieren, sagte TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn am Freitag gegenüber der Presse.

Nach Aussage des TAT-Gouverneurs betrage die durchschnittliche, landesweite Reservierungsrate in den Hotels für das am 30. Dezember beginnende viertägige Wochenende bereits 75 Prozent. Am höchsten sei die Reservierungsrate im Norden, wo sie 78 Prozent erreicht habe, so Khun Yuthasak.

Die TAT wird rund 50 Millionen Baht für zwei Neujahrs-Countdowns – in Bangkok und in Songkhlas Bezirk Hat Yai – unter dem Motto „Amazing Thailand Countdown 2023“ ausgeben, sagte er. Die TAT wird darüber hinaus ähnliche Neujahrsfeiern an anderen Orten sponsern, u.a. in Phuket, Chiang Mai, Samui, Buriram und Krabi, so Khun Yuthasak.

Er sagte, dass die Absage einiger zuvor geplanter Neujahrsfeiern keine Auswirkungen auf den Tourismus während des Neujahrsfestes haben werde, da die Veranstaltungen an vielen Orten wie geplant stattfinden würden.

Mit 700.000 bis 800.000 ausländischen Touristen, die in der letzten Woche dieses Jahres erwartet werden, wird die Gesamtzahl der ausländischen Ankünfte im Jahr 2022 11,5 Millionen erreichen und damit das ursprüngliche Ziel von 10 Millionen übertreffen. Der Inbound-Tourismus wird in diesem Jahr etwa 1,5 Billionen Baht an Einnahmen generieren, sagte Khun Yuthasak.

Malaysia ist in diesem Jahr Thailands wichtigster Tourismusmarkt, gefolgt von Indien, Laos, Kambodscha, Singapur, Südkorea, Vietnam, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Russland.

Die TAT hat sich für das nächste Jahr ein Ziel von 20 Millionen ausländischen Touristen gesetzt, kündigte der TAT-Gouverneur an und fügte hinzu, dass diese Zahl etwa 80 Prozent des Vor-Pandemie-Niveaus entspricht. Es wird erwartet, dass sie 2,38 Billionen Baht an Einnahmen generieren werden.