Von: Björn Jahner | 07.12.22

BANGKOK: Thailand wird voraussichtlich am Samstag (10. Dezember) den 10-millionsten ausländischen Touristen in diesem Jahr begrüßen, und wird an sieben Flughäfen und zwei Grenzübergängen Feiern veranstalten.

Die „Amazing Thailand 10 Million Celebrations“-Kampagne wird das Erreichen des Ziels für ausländische Ankünfte im Jahr 2022 markieren, sagte der Gouverneur der Tourismusbehörde von Thailand (TAT), Yuthasak Supasorn, am Dienstag.

„Bis zum 5. Dezember verzeichnete Thailand in diesem Jahr 9,78 Millionen ausländische Besucher. Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Besucher am 10. Dezember 10 Millionen erreichen wird“, sagte er. „Die TAT hat ihre Partner eingeladen, sich an der Kampagne zu beteiligen, um diesen Erfolg zu feiern und Thailands Bereitschaft zu zeigen, ausländische Touristen in allen Teilen des Landes willkommen zu heißen.“

Am Samstag werden an sieben Flughäfen des Landes – Suvarnabhumi, Don Mueang, U-Tapao, Chiang Mai, Phuket, Krabi und Samui – sowie an zwei Grenzübergängen in Nong Khai und Sadao (Songkhla) Souvenirs an alle Ankommenden verteilt. Außerdem wird es am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok eine Verlosung mit besonderen Preisen geben, fügte Khun Yuthasak hinzu.

Die TAT hat das Ziel für ausländische Besucher im Rahmen seiner Kampagne „Visit Thailand Year 2022-2023: Amazing New Chapters“ festgelegt, um den Tourismus nach Covid-19 wiederzubeleben und Thailands Ruf als Top-Reiseziel sowohl auf Kurz- als auch auf Langstreckenmärkten wiederherzustellen.

Allerdings werden die thailändischen Tourismuseinnahmen in diesem Jahr auf 1,3 Billionen Baht geschätzt und liegen damit unter dem Anfang 2022 gesetzten Ziel von 1,5 Billionen Baht. Die TAT hat das Ziel für das nächste Jahr auf 2,38 Billionen Baht festgelegt.