Von: Redaktion DER FARANG | 14.03.20

Ein Leser berichtet über seine Probleme mit der deutschen Rentenversicherung:

Ich bekomme Vollerwerbsminderungsrente. Und darf laut Sozialgericht weltweit mit meiner Rente leben. Im Juli letzten Jahres haben die deutlich weniger überwiesen, als sie sollten. Deswegen musste ich in die Abschiebehaft in Bangkok. Nach erfolgreicher Klage beim Sozialgericht bekam ich das Geld zurück. Dann im Dezember wurde mir sogar gar nichts überwiesen. Dieses Geld habe ich bislang noch nicht zurückerhalten. Durch die Abschiebung, Flugkosten und Visa ist mir laut Sozialgericht ein Schaden von über 5.000 Euro entstanden. Da ich aber wieder in Thailand wohne und die deutschen Rechtsanwälte Angst haben, diesen Gegner zu verklagen, bleibe ich wohl auf meinem Schaden sitzen. Zwischenzeitlich ermitteln das Bundessozialgericht und die Staatsanwaltschaft, die sind aber für meinen finanziellen Schaden nicht zuständig. Auch wurden Beweise ignoriert. Mir wurde mitgeteilt, dass wenn ich nachweisen könnte, dass ich in meinem Leben irgendwann beim Psychologen oder in einer Psychiatrie war, ich unbefristet Rente bekommen würde. Deutschland ist nicht mehr mein Land. Die können mir zwar das Geld einstellen, obwohl ich darauf laut Vertrag bis zum 31. Mai 2022 Rechtsanspruch habe. Ich hasse es, wenn deutsche Rentner sagen: „Du hast wohl die Lebensbescheinigung nicht gemacht.“ Ich komme immer meinen Pflichten nach. Laut Sozialgericht ist das jedoch nicht unser Problem.

Philipp

