FDP-Politikerin fordert Aufschrei gegen das Verschwindenlassen

Written by: Redaktion (dpa) | 30/08/2020

BERLIN/GENF: Zu einem internationalen Aufschrei gegen das Verschwindenlassen hat die Vorsitzende im Bundestagsausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe, Gyde Jensen, aufgerufen. Sie sagte zum Tag der Verschwundenen (30. August), die Bundesregierung müsse in aller Welt für den Beitritt zur UN-Konvention gegen das Verschwindenlassen werben und EU-Partner, die nur unterschrieben haben, zur Ratifizierung ermuntern.

Der Tag erinnert an Menschen, die von Behörden oder regierungsnahen Gruppierungen ihrer Freiheit beraubt worden sind und deren Verschwinden abgestritten oder deren Aufenthaltsort verschwiegen wird. Wie viele Menschen weltweit betroffen sind, weiß niemand. Die UN-Arbeitsgruppe für Verschwundene hatte sich bei ihrer Sitzung im April 2020 mit 205 Fällen beschäftigt, darunter aus Pakistan, Burundi, Syrien, Sri Lanka, dem Jemen, Ägypten, Russland, China und Indien.

Die FDP-Politikerin erinnerte an fast 3000 Jesiden, deren Schicksal nach dem Genozid durch IS-Kämpfer 2014 im Irak ungeklärt ist. Sie nannte Zehntausende Menschen, die der syrische Präsident Baschar al-Assad seit 2011 habe verschwinden lassen, und Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang, die entführt und in Umerziehungslagern ihrer Würde und ihrer Identität beraubt würden. Auch in Belarus verschwänden Oppositionelle. «Dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit wiegt besonders schwer, weil nicht nur die Opfer furchtbare Qualen leiden. Für die Angehörigen bedeutet die Unwissenheit, das Pendeln zwischen Hoffnung und Trauer, psychische Folter.»

Die UN-Arbeitsgruppe äußerte sich besorgt, dass in der Corona-Pandemie Menschen in manchen Ländern in Quarantäne gezwungen worden seien, ohne dass Angehörige ihren Aufenthaltsort kannten. Dass Familien in der Pandemie Gefangene nicht mehr besuchen dürfen, könnte ebenfalls dazu beitragen, dass Menschen verschwinden. Behörden müssten dann Kontakt per Telefon oder Email sicherstellen.