Von: Redaktion DER FARANG | 05.09.19

JENA (dpa) - Im Umgang mit der wirtschaftlich und militärisch aufstrebenden Volksrepublik China verlangt die FDP von Europa eine Strategie des «souveränen Dialogs auf Augenhöhe».



Diese müsse «Win-Win-Situationen» (Nutzen für beide Seiten) anstreben, um Demokratie, Menschenrechte und freien Handel gleichermaßen zu fördern, heißt es in einem Papier, das die FDP-Bundestagsfraktion an diesem Donnerstag bei ihrer Klausur in Jena verabschieden will. Europa müsse westliche Werte im Systemwettbewerb mit China verteidigen und der Kontinent der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte sein.

Europa müsse den Anspruch an sich selbst haben, zu einem souveränen Akteur zu werden, der als Dialogpartner auf Augenhöhe ernstgenommen werde. «Dazu gehören politische und diplomatische Handlungsfähigkeit, ökonomische und wissenschaftliche Stärke, aber auch militärische Ressourcen, die dazu beitragen, sich selbst nicht in die weltpolitische Irrelevanz zu verabschieden und so zum Spielball im Wettstreit der Supermächte zu werden», heißt es in dem Papier.

Aus Sicht der FDP braucht die Europäische Union einen einheitlichen Umgang mit Chinas Initiative für eine «neue Seidenstraße» und den damit einhergehenden Investitionen und Infrastrukturprojekten. Diese könnten langfristig auch Abhängigkeiten von EU-Staaten oder Beitrittskandidaten schaffen und damit den Einfluss Chinas auf EU-Entscheidungsprozesse erhöhen, warnt die FDP-Fraktion.

Konkret schlägt sie zum Beispiel vor, eine gemeinschaftliche europäische digitale Plattform nach dem Vorbild von Airbus zu schaffen. Damit könnte Europa mit seiner mittelständisch geprägten Wirtschaft verhindern, in Abhängigkeit zu den USA und ins Hintertreffen gegenüber China zu geraten.