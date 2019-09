Von: Redaktion DER FARANG | 07.09.19

BERLIN/PEKING (dpa) - Der FDP-Bundestagsabgeordnete Johannes Vogel hat davor gewarnt, dass Mitarbeiter deutscher Unternehmen in China systematisch auf ihre wirtschaftliche und soziale Vertrauenswürdigkeit überprüft werden.



Bei dem Sozialpunkte-System, das in China gerade eingeführt wird, «brauchen auch deutsche Unternehmen Transparenz und Rechtssicherheit», sagte der Vize-Vorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe der Deutschen Presse-Agentur. Zurzeit ist Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem offiziellen Besuch in China.

«Wenn zum Beispiel irgendwann auch Mitarbeiter in China aktiver deutscher Firmen betroffen sein sollten und so versucht werden würde, das Leben dieser Menschen auch bei uns bis in den Alltag zu beeinflussen, wäre das nicht akzeptabel», sagte Vogel.

Das Sozialpunkte-System in China versucht, die wirtschaftliche und soziale Vertrauenswürdigkeit von Personen und auch von Firmen zu überprüfen, indem es auf Datenbanken zugreift, um die Kreditwürdigkeit, das Strafregister und das soziale und politische Verhalten zu prüfen.

Die Kanzlerin besucht am Samstag die Provinzstadt Wuhan, wo sie eine weitere Firma besichtigt. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang versuchte am Freitag bei einem Treffen mit Merkel das Streitthema Sozialpunktesystem herunterzuspielen. Es gehe dabei vor allem um die Aufdeckung von Verstößen und Straftaten.

Auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler (SPD), wies im Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) anlässlich der Reise Merkels nach China auf das Sozialpunktesystem hin. Dabei wird das durch umfassende Überwachung erfasste Verhalten aller Bürger bewertet: Für erwünschtes Verhalten gibt es Pluspunkte, für unerwünschtes Verhalten Punktabzug - zum Beispiel für das Überfahren einer roten Ampel, aber auch für regierungskritisches Handeln.

Vogel argumentierte weiter, China und Europa seien in einer neuen Art Systemwettbewerb. Generell sollte Europa aus einer Position der außenpolitischen Handlungsfähigkeit und wirtschaftlichen Stärke heraus agieren und entstandene wirtschaftliche Abhängigkeiten reduzieren. «Europa muss dafür außenpolitisch erwachsen werden», argumentierte Vogel. «Wir dürfen uns nicht an autoritären Systemen orientieren - weil das unseren Werten nicht entspricht und freie Gesellschaften auf lange Sicht auch immer innovativer sind.»