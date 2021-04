BANGKOK: Die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) rät von der Verwendung kommerzieller Schnelltests zur Beurteilung der Immunität nach einer Covid-19-Impfung ab. Sie seien unzuverlässig und lieferten möglicherweise falsche Ergebnisse.

Laut dem stellvertretenden FDA-Generalsekretär Dr. Surachoke Tangvivat suchen die Schnelltests nicht nach denselben Antikörpern, deren Produktion der Impfstoff auslöst. Eine glaubwürdige Bewertung des Immunitätsgrades nach der Impfung müsse von medizinischen Experten durchgeführt und die Tests in einem Labor mit komplexer Ausrüstung analysiert werden. Er widerlegte einen weit verbreiteten Bericht in den sozialen Medien, der die Wirksamkeit des in Thailand verimpften chinesischen Sinovac-Impfstoffs anzweifelte, nachdem Schnelltests an mehreren geimpften Personen negative Ergebnisse für Antikörper gezeigt hatten.

Dr. Supakit Sirilak, Generaldirektor der Behörde für medizinische Wissenschaft, verwies auf eine Forschungsarbeit in Chile. Danach stieg die Menge der Antikörper bei den mit dem Sinovac-Impfstoff Geimpften 14 Tage nach der Impfung um 47,8 Prozent und nach 28 Tagen um 95,6 Prozent an. Er versicherte, dass der Sinovac-Impfstoff die Produktion von Antikörpern wirksam auslöse und ähnliche Forschungen in Thailand im Gange seien.