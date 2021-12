FDA: Nicht alle Speicheltests sind in Thailand zugelassen

BANGKOK: Die Food and Drug Administration (FDA) teilte am Freitag der Presse mit, dass Covid-19-Antigen-Speicheltests, die direkt in den Mund gesteckt werden, noch nicht für den Gebrauch in Thailand zugelassen sind.

„Diese Speicheltests sind relativ neu und es gibt noch keine Informationen über ihre langfristige Sicherheit“, sagte Dr. Surachoke Tangwiwat, stellvertretender Generalsekretär der FDA. „Wir brauchen noch Daten über das Risiko einer Toxizitätsbildung bei wiederholter Anwendung und das Risiko, dass die Chemikalien aus dem Detektor durch den Speichel ausgewaschen werden und in den Rachen des Nutzers gelangen“.

Er wies auch darauf hin, dass die Speicheltests nirgendwo für die Verwendung bei Kindern unter 12 Jahren zugelassen sind, da die Gefahr besteht, dass sie auf dem Messinstrument herumkauen.

„Die FDA hat nur zwei Arten von Antigen-Schnelltests für den Hausgebrauch zugelassen – eines, das Proben über Nasenabstriche sammelt, während das andere Speichel testet“, sagte er. „Die Speichelentnahme variiert von Marke zu Marke und kann vom Spucken in einen Becher oder Gummiball bis hin zur Verwendung eines Tupferstäbchens reichen. Die Methode, das Messinstrument direkt in den Mund zu stecken, ist jedoch noch nicht zugelassen.“

Die FDA rät außerdem, nur ATK-Kits zu kaufen, die den Stempel „approved by FDA“ tragen, und die Anweisungen sorgfältig zu befolgen.

Eine Liste der von der FDA zugelassenen Testkits für den Hausgebrauch sowie Erklärvideos zur korrekten Durchführung der Schnelltests finden Sie auf der Webseite des Ministeriums für öffentliche Gesundheit.