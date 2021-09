BANGKOK: ZP Therapeutics, ein Geschäftsbereich von Zuellig Pharma, einem der führenden Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in Asien, gab am Freitag bekannt, dass die thailändische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) die Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von Moderna für die Verabreichung an Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren erweitert hat. Das Impfschema ist das gleiche wie für Erwachsene – zwei Impfdosen im Abstand von 28 Tagen.

„Durch die Zulassung des Covid-19-Vakzins von Moderna für Jugendliche wird das Impfstoffangebot, das Thailand zur Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung steht, erweitert. Wir sind dankbar, dass die Thailand Food and Drug Administration (FDA) den Einsatz des Covid-19-Impfstoffs von Moderna für Jugendliche zugelassen hat, so dass Heranwachsende vor dem Coronavirus geschützt werden können, insbesondere angesichts der hochansteckenden Delta-Variante“, erklärte Sunaiyanaa Kidkasetpaisal, General Manager von ZP Therapeutics gegenüber der Presse.

„Wir arbeiten unermüdlich daran, Thailands Bestrebungen um Massenimpfungen zu unterstützen. Je mehr Menschen wir dabei helfen, sich gegen das Virus impfen zu lassen, desto schneller werden wir die Herdenimmunität erreichen und desto schneller werden wir zur Normalität übergehen können. Wir sind sehr stolz darauf, in diesem Prozess eine Rolle zu spielen“, führte Khun Sunaiyanaa..

Studien mit mehr als 3.700 Kindern und Jugendlichen dieser Altersgruppe hätten gezeigt, dass das Vakzin eine Antikörperreaktion vergleichbar der bei Erwachsenen auslöse, teilte die FDA mit.