KOH KOOD: Am Sonntag brach in einem Luxusresort auf Koh Kood im äußersten Osten des Königreiches in der Provinz Trat ein Feuer aus. Mehrere Prominente, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem bekannten Luxusresort aufhielten, konnten den Flammen in letzter Minute entkommen. Gegenüber der Presse warfen sie die Frage auf, warum das teure Resort weder mit Rauchmeldern noch mit einem Feueralarmsystem oder mit Sprinkleranlagen ausgestattet war.

Dr. Jiraporn Arunakul, eine Kinderärztin am Bangkoker Ramathibodi Hospital, die die bekannte Facebook-Seite @takekidswithus betreibt, wandte sich an die Medien, um Reportern über ihre Flucht aus dem brennenden Resort zu berichten, in dem sie mit ihrer Familie einen Wochenendurlaub verbrachte.

Das Feuer brach am Sonntag (6. März 2022) gegen 06.00 Uhr morgens aus, im Zuge dessen die Villa, in der die 15-köpfige Reisegruppe der Ärztin nur eine Nacht verbracht hatte, vollständig niederbrannte.

Sie sagte, sie habe die Schreie ihrer Mutter im Erdgeschoss gehört und sei nach unten gegangen, wo ein riesiger Feuerball entfacht war. Sie führte fort, sie sei dann zurück nach oben gerannt, um ihren Mann und ihre Tochter zu alarmieren. Ihr Mann forderte sie dann auf, über den Balkon auf das Dach zu klettern.

Sie sagte, sie habe auf dem Balkon den Halt verloren und sich an nichts mehr erinnern können, bis sie aufwachte und hörte, wie ihr Mann ihren Namen rief.

Als sie wieder das Bewusstsein erlangte, befand sie sich bereits auf einer Trage und wurde zu einem Speedboot transportiert, das sie zur Behandlung ans Festland ins Krankenhaus bringen sollte. Später wurde sie von ihrem Mann aufgeklärt, dass sie vom Dach gefallen war und das Bewusstsein verloren hatte.

Ein Arzt im Krankenhaus teilte ihr mit, sie habe einen gebrochenen Wirbel erlitten, müsse aber nicht operiert werden. Außerdem erlitt sie Schnittwunden am Kopf, die mit zahlreichen Stichen genäht werden mussten.

Die ehemalige Schauspielerin Thamolpan „Yam“ Panuchitputtiwong, die sich ebenfalls zum Zeitpunkt des Brandes mit ihrer Familie in der Anlage aufhielt, sagte, sie habe plötzlich Lärm gehört, sei jedoch erst aufgewacht, als die Flammen vor ihrem Fenster loderten.



Zusammen mit ihrer Familie entkam sie dem Flammen-Inferno, das zu diesem Zeitpunkt bereits das Treppenhaus zerstört hatte, in dem die Gruppe die Flucht durch das Badezimmer ergriff. Alle Personen erlitten gebrochene Rippen und Kopfverletzungen, als das Gebäude plötzlich zusammenbrach.

„In nur 10 Minuten war die gesamte Villa komplett abgebrannt. Es war wirklich schlimm. Wir haben alle wegen unseres Glaubens überlebt, nicht wegen der Sicherheitsvorkehrungen“, teilte Khun Thamolpan schockiert der Presse mit.