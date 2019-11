FAT vergibt die TV-Rechte

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 30.11.19



THAILAND: Der thailändische Fußballverband (FAT) will die TV-Übertragungsrechte ab der Saison 2021 für weitere fünf Jahre vergeben.

Obwohl der derzeitige Vertrag erst in der Saison 2020 ausläuft, möchte FAT-Präsident Somyot Poompunmuang für die Rechte so bald wie möglich einen Inte­ressenten finden. Das TV-Paket beinhaltet die Übertragungsrechte für die Thai League, für Frauenfußball, Futsal-League, Cup-Wettbewerbe sowie für die Nationalteams der Männer und Frauen in Fußball und Futsal. Die Einnahmen gehen an die Vereine und an Projekte zur Förderung des Fußballs.